In un momento storico in cui il costo della vita grava sempre più pesantemente sulle famiglie italiane, l’amministrazione comunale di Manfredonia ha deciso, senza alcuna spiegazione pubblica o confronto con i cittadini, di aumentare ancora una volta la tassa sui rifiuti urbani (TARI). Un provvedimento che, al di là dei freddi numeri, rappresenta per molti cittadini un vero e proprio colpo basso.

Il malcontento è diffuso, ma a gridare con più forza è la zona Comparti, uno dei quartieri più giovani e densamente popolati della città. Qui, oltre al peso economico dell’aumento, si aggiunge l’amarezza per l’assenza quasi totale di servizi essenziali. È questo il paradosso che genera rabbia e frustrazione: si chiede ai residenti di pagare di più, ma in cambio non si offre nemmeno il minimo indispensabile per una vivibilità dignitosa.

Il verde pubblico è abbandonato a sé stesso. Le aiuole, un tempo progettate per abbellire e dare respiro urbano, oggi sono diventate distese di erbacce alte, rifugi ideali per insetti e rifiuti. Le strade sono invase da sterpaglie, i marciapiedi impraticabili in molti tratti. Alcuni residenti segnalano la presenza costante di topi e serpenti nei pressi delle abitazioni. Le aree gioco, dove dovrebbero giocare in sicurezza i bambini del quartiere, versano in condizioni di degrado assoluto.

Ma non è tutto. Con l’arrivo dell’estate, cresce anche il rischio incendi. Le sterpaglie secche, mai rimosse, rappresentano una vera e propria miccia pronta ad accendersi, come già accaduto negli scorsi anni. Una minaccia reale, che mette a rischio case, automobili e vite umane, e che dovrebbe essere una priorità per qualsiasi amministrazione attenta.

Di fronte a questo scenario, i cittadini si pongono delle domande tanto semplici quanto legittime:

🔸 Che servizi stiamo pagando con le tasse che versiamo?

🔸 Perché il degrado cresce mentre le tariffe aumentano?

🔸 Che fine hanno fatto le promesse elettorali fatte ai cittadini?

Le risposte, purtroppo, non arrivano. L’amministrazione comunale ha scelto il silenzio, aumentando le tariffe in un momento in cui molti fanno fatica ad arrivare a fine mese, senza aprire un tavolo di confronto, senza presentare un piano trasparente per il miglioramento del servizio, senza rendere conto dell’utilizzo delle risorse raccolte.

Ma se le istituzioni tacciono, i cittadini iniziano a far sentire la propria voce. La zona Comparti si sta mobilitando: sui social, nei gruppi di quartiere, nei comitati spontanei. Si moltiplicano le iniziative per denunciare una situazione che non è più sostenibile, e che molti definiscono un’ingiustizia sociale. Perché, è bene ricordarlo, la tassazione deve essere proporzionata ai servizi ricevuti. E quando questi servizi sono inesistenti, la tassazione si trasforma in un abuso.

“Non possiamo più restare in silenzio”, scrive Tonino Ferri, cittadino residente nei Comparti e promotore di un accorato appello pubblico. “Chi tace oggi, domani subirà il doppio. Questo non è solo un problema economico. È una questione di giustizia, dignità e rispetto verso una comunità intera”.

Ferri invita tutti i residenti a farsi sentire, a partecipare attivamente alla vita civica del quartiere, a chiedere risposte. E ha ragione. Il silenzio, in questi casi, è il più pericoloso degli alleati: rafforza chi decide dall’alto senza confrontarsi, legittima l’indifferenza, normalizza il degrado.

Manfredonia, e in particolare la zona Comparti, non meritano l’abbandono. Non lo meritano le famiglie, i bambini, gli anziani che ogni giorno vivono tra incuria e disillusione. È tempo di invertire la rotta, di chiedere trasparenza, di pretendere servizi proporzionati ai sacrifici economici richiesti.

Perché pagare per un servizio che non esiste non è più solo una questione amministrativa. È una ferita alla dignità dei cittadini.