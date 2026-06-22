«A Barletta una movida organizzata e coinvolgente, a Manfredonia serve di più»

MANFREDONIA – Un confronto spontaneo, nato dalle esperienze vissute lo scorso fine settimana, sta animando il dibattito tra molti cittadini di Manfredonia, soprattutto tra uomini e donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Diversi residenti, infatti, raccontano di aver trascorso la serata di sabato scorso a Barletta, partecipando all’iniziativa organizzata sul lungomare, e di essere rimasti colpiti dall’atmosfera trovata nella città della Bat.

«C’era tanta gente, ma soprattutto c’era organizzazione», racconta uno dei partecipanti. «Il lungomare era pieno di persone, i locali erano aperti e animati, la musica ha accompagnato la serata per ore e si respirava un clima di festa diffuso».

Secondo le testimonianze raccolte, uno degli aspetti maggiormente apprezzati è stato il coinvolgimento generale dell’intero fronte mare. Non soltanto un singolo evento, ma una rete di attività, locali, intrattenimento e servizi capaci di attirare famiglie, giovani e adulti.

«La pulizia era evidente, i locali lavoravano tutti e c’erano diverse possibilità per chi voleva semplicemente passeggiare, bere qualcosa o anche ballare», spiega una donna residente a Manfredonia. «Si aveva la sensazione di una città viva e pronta ad accogliere i visitatori».

Il confronto con Manfredonia nasce inevitabilmente in vista degli appuntamenti estivi in programma sul lungomare del Siponto. Già mercoledì sono previsti eventi e iniziative che puntano ad animare il waterfront sipontino e ad attrarre residenti e turisti.

Tuttavia, secondo alcuni cittadini, resta una differenza sostanziale rispetto a quanto osservato a Barletta. «Gli eventi non mancano, ma spesso il coinvolgimento complessivo è minore», osserva un altro partecipante. «Mancano più occasioni diffuse di aggregazione, meno possibilità di ballare, meno musica distribuita lungo tutto il percorso e meno sinergia tra le attività commerciali».