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MOVIDA BARLETTA MANFREDONIA «A Barletta una movida organizzata e coinvolgente, a Manfredonia serve di più»

C'era tanta gente, ma soprattutto c'era organizzazione

«A Barletta una movida organizzata e coinvolgente, a Manfredonia serve di più»

«A Barletta una movida organizzata e coinvolgente, a Manfredonia serve di più»

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un confronto spontaneo, nato dalle esperienze vissute lo scorso fine settimana, sta animando il dibattito tra molti cittadini di Manfredonia, soprattutto tra uomini e donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Diversi residenti, infatti, raccontano di aver trascorso la serata di sabato scorso a Barletta, partecipando all’iniziativa organizzata sul lungomare, e di essere rimasti colpiti dall’atmosfera trovata nella città della Bat.

«C’era tanta gente, ma soprattutto c’era organizzazione», racconta uno dei partecipanti. «Il lungomare era pieno di persone, i locali erano aperti e animati, la musica ha accompagnato la serata per ore e si respirava un clima di festa diffuso».

Secondo le testimonianze raccolte, uno degli aspetti maggiormente apprezzati è stato il coinvolgimento generale dell’intero fronte mare. Non soltanto un singolo evento, ma una rete di attività, locali, intrattenimento e servizi capaci di attirare famiglie, giovani e adulti.

«La pulizia era evidente, i locali lavoravano tutti e c’erano diverse possibilità per chi voleva semplicemente passeggiare, bere qualcosa o anche ballare», spiega una donna residente a Manfredonia. «Si aveva la sensazione di una città viva e pronta ad accogliere i visitatori».

Il confronto con Manfredonia nasce inevitabilmente in vista degli appuntamenti estivi in programma sul lungomare del Siponto. Già mercoledì sono previsti eventi e iniziative che puntano ad animare il waterfront sipontino e ad attrarre residenti e turisti.

Tuttavia, secondo alcuni cittadini, resta una differenza sostanziale rispetto a quanto osservato a Barletta. «Gli eventi non mancano, ma spesso il coinvolgimento complessivo è minore», osserva un altro partecipante. «Mancano più occasioni diffuse di aggregazione, meno possibilità di ballare, meno musica distribuita lungo tutto il percorso e meno sinergia tra le attività commerciali».

 

2 commenti su "«A Barletta una movida organizzata e coinvolgente, a Manfredonia serve di più»"

  1. Ma quale movida! Andare a lavorare e non a ubriacarsi e tanto altro!

  2. avete il civico 5 (già frullati di frutta), al manfredoniano medio, da generazioni, basta stare li con un Cocktail in mano per sentirsi il re della movida 🙂

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