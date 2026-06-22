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Home // Il profilo // Alex Schwazer, incredibile! La NADA apre un procedimento: trovate tracce di Epo in sangue e urine

SCHWAZER NADA Alex Schwazer, incredibile! La NADA apre un procedimento: trovate tracce di Epo in sangue e urine

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la NADA ha disposto una sospensione temporanea nei confronti di Schwazer e ha presentato una denuncia alla procura competente

Schwazer ph ansa

Schwazer ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Il profilo // Sport //

ROMA – Nuovi guai per Alex Schwazer. L’Agenzia nazionale antidoping tedesca (NADA Germania) ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore altoatesino per una presunta violazione delle norme antidoping, dopo il rilevamento di eritropoietina (Epo) in campioni di sangue e urine prelevati all’atleta.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, la NADA ha disposto una sospensione temporanea nei confronti di Schwazer e ha presentato una denuncia alla procura competente in applicazione della normativa antidoping tedesca.

L’Epo, sostanza vietata classificata nella categoria S.2 della lista dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA), sarebbe stata individuata nei controlli effettuati in occasione dei Campionati tedeschi di marcia su strada.

La vicenda riguarda in particolare la gara disputata il 26 aprile 2026 a Kelsterbach, nei pressi di Francoforte, dove Schwazer aveva conquistato il successo sulla distanza di 42,195 chilometri con il tempo di 3h01’55”, stabilendo la migliore prestazione italiana sulla nuova distanza della marcia.

Quel risultato aveva rilanciato le ambizioni dell’azzurro in vista dei Campionati Europei di Birmingham. Tuttavia, nelle settimane successive, il direttore tecnico dell’atletica italiana Antonio La Torre aveva escluso definitivamente la possibilità di una convocazione.

Schwazer, che negli anni scorsi era già stato al centro di una lunga e controversa vicenda giudiziaria e sportiva legata all’antidoping, è atteso nel pomeriggio in conferenza stampa, dove dovrebbe fornire la propria versione dei fatti e chiarire la sua posizione rispetto alle accuse mosse dall’agenzia tedesca.

La vicenda è destinata ad avere un forte impatto nel mondo dell’atletica italiana e internazionale, in attesa degli sviluppi dell’indagine e dell’esito del procedimento avviato dalla NADA.

Fonte: SportMediaset

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