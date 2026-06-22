ROMA – Il calcio italiano si prepara a voltare pagina. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della FIGC, l’Assemblea federale elettiva è stata convocata per il 22 giugno 2026, data in cui verrà scelto il nuovo numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

A esprimersi saranno 273 delegati in rappresentanza delle diverse componenti del movimento calcistico nazionale. L’elezione avverrà attraverso un sistema di voto ponderato che attribuisce un peso differente ai voti delle varie categorie, rendendo particolarmente influenti alcuni settori del calcio italiano.

L’Assemblea è composta dai rappresentanti delle leghe professionistiche e dilettantistiche, oltre che dalle componenti tecniche e arbitrali. Ogni delegato dispone di una sola preferenza, ma il valore del voto varia in base alla categoria di appartenenza, secondo coefficienti stabiliti dal regolamento federale.

La procedura si svolge a scrutinio segreto, generalmente con modalità elettronica. Per essere eletto presidente, un candidato deve superare soglie differenti a seconda dello scrutinio: nel primo è richiesta una maggioranza qualificata del 75% dei voti validi; nel secondo la soglia scende ai due terzi; dal terzo scrutinio in poi è sufficiente ottenere il 50% più uno dei voti ponderati. In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, si procede con ulteriori votazioni o con un eventuale ballottaggio tra i candidati più votati.

Il sistema assegna complessivamente 516 voti ponderati. La quota più consistente appartiene alla Lega Nazionale Dilettanti, che dispone di 175,63 voti attraverso 91 delegati. Seguono i calciatori con 102,86 voti e la Lega Pro con 87,58. La Serie A, pur rappresentando il massimo livello del calcio professionistico italiano, dispone di 62 voti complessivi, mentre la Serie B ne esprime 25,8. Allenatori e arbitri completano il quadro con rispettivamente 51,48 e 10,35 voti.

La ripartizione dei voti ponderati:

Lega Nazionale Dilettanti: 175,63 voti

Calciatori: 102,86 voti

Lega Pro: 87,58 voti

Serie A: 62 voti

Allenatori: 51,48 voti

Serie B: 25,8 voti

Arbitri: 10,35 voti

La distribuzione dei pesi evidenzia come le alleanze tra le diverse componenti federali possano risultare determinanti per l’elezione del nuovo presidente. In particolare, il blocco dei dilettanti rappresenta la componente più influente dell’intero sistema, spesso decisiva negli equilibri politici interni alla Federazione.

L’appuntamento del 22 giugno segnerà dunque una tappa fondamentale per il futuro del calcio italiano, chiamato a scegliere la guida che dovrà affrontare le sfide sportive, organizzative e istituzionali dei prossimi anni.

Fonte: Rai News