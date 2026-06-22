Foggia, Capitale di infinita bellezza: spettacolare GIO Festival

Si è appena concluso, ma l’eco delle note risuona ancora tra le pietre antiche e i palazzi storici della nostra città. Dal 5 al 20 giugno, Foggia ha vissuto un tempo sospeso, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto.

Il GIO Festival – Giordano International Opera Festival non è stato solo un evento; è stato un battito collettivo, una dichiarazione d’amore coraggiosa verso la nostra terra.

​Un viaggio tra le note, dalle piazze ai borghi

​Sotto l’instancabile e magistrale direzione artistica di Gianna Fratta e Dino De Palma, la città si è lasciata abitare dalla musica. Non solo il capoluogo, ma l’intera provincia è stata protagonista: le piazze, i vicoli e i luoghi simbolo del nostro territorio hanno vibrato di note, dal jazz alla sinfonica, diventando templi di bellezza. È stato emozionante vedere il Festival farsi itinerante, abbracciando le atmosfere suggestive dei borghi montani di Biccari e Roseto Valfortore, la vitalità di Torremaggiore nel Tavoliere, fino ad arrivare alle perle del Gargano: Peschici, Manfredonia e Vieste.

​Il Festival è stato reso possibile da una sinergia straordinaria che ha unito le istituzioni più rappresentative del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va alla Camera di Commercio di Foggia, al Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”, all’Università degli Studi di Foggia (UniFG) e alla Fondazione Monti Uniti di Foggia. Un doveroso plauso va inoltre al prezioso contributo dell’Orchestra “Suoni del Sud” e al patrocinio Rai, il cui sostegno ha garantito un respiro nazionale e una qualità organizzativa di altissimo profilo.

​L’apice: un Andrea Chénier da leggenda

​Il momento culminante, che ha segnato la storia culturale di questa città, è stata la rappresentazione dell’Andrea Chénier il 20 giugno in Piazza Cavour. Un evento unico che ha visto Foggia accogliere l’allestimento originale del Teatro alla Scala, con la regia di Mario Martone, le scene di Margherita Palli (ripresa da Marco Cristini), i costumi di Ursula Patzak (ripresi da Marta Solari) e le luci di Pasquale Mari (ripresa di Gianni Bertoli).

​È stato un privilegio assoluto vedere quest’opera vibrare in una piazza foggiana, sotto la direzione d’orchestra della maestra Gianna Fratta, che ha guidato l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli di Bari. Un cast di respiro internazionale ha dato vita ai personaggi immortali di Giordano: Jorge de León è stato uno Chénier straordinario, affiancato da una Maria Agresta immensa nel ruolo di Maddalena di Coigny: la sua interpretazione de “La mamma morta” è stata canto, vibrazioni ed emozioni percepite sulla pelle. Grande talento anche per Devid Cecconi (Carlo Gérard) e Annunziata Vestri (Bersi e Madelon). E ancora Roberto Lorenzi, Jorge Nelson Martinez, Enrico Casari e Franco Cerri, che hanno arricchito la serata di accenti ed emozioni, insieme alla classe del Balletto del Sud di Fredy Franzutti, con le coreografie di Daniela Schiavone.

​Il simbolo di un’arte che torna a casa

​Umberto Giordano è, oggi più che mai, il simbolo più grande di una Foggia capace di infondere bellezza nel mondo, ma che nelle sue radici trova casa o sa tornare a casa. Egli incarna l’essenza stessa della nostra città: quell’anima artistica che, pur contaminando il mondo con la sua cultura e la sua poesia, non smette mai di riconoscere nelle pietre e nella terra di Foggia la sua dimora ultima. È un legame ancestrale che ci ricorda che la vera grandezza non è fuggire, ma essere capaci di portare l’orizzonte dentro le nostre radici, trasformando il ritorno in un nuovo inizio.

​Promotori di un nuovo domani

​Voglio ringraziare ogni singola persona che ha reso possibile questo miracolo bellissimo. Tanti sono stati gli incontri in questi giorni di festival: amici e colleghi con i quali abbiamo condiviso passi del nostro percorso artistico, tra i quali Christian Levantaci, voce recitante in Giordano, s’il vous plaît, presentatore e ideatore dello splendido logo del GIO Festival.

​Conversando proprio con Christian davanti al Teatro Giordano, dopo una delle ultime serate, ci siamo promessi di far sì che questa missione prosegua. Le sue parole, pronunciate in quell’occasione davanti al cuore pulsante del festival, sono il monito che dobbiamo portare con noi: «Dobbiamo essere tutti promotori di bellezza in questa città».

​Se l’Andrea Chénier è stata un’emozione unica, ciò che porto con me è la ferma consapevolezza che si può – e si deve – credere nella bellezza. La bellezza trasforma, fiorisce, si eleva. Foggia non è solo una cornice; è essa stessa il quadro. Essere testimone di questo fermento mi rende profondamente orgogliosa: abbiamo dimostrato che la bellezza non si ferma, ma continua a germogliare, ed è la strada che continueremo a percorrere.

​Angela Pinto in arte Diorhà