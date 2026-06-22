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Home // Cronaca // Foggia. La Polizia di Stato denuncia un uomo per ricettazione di materiale informatico

MATERIALE INFORMATICO Foggia. La Polizia di Stato denuncia un uomo per ricettazione di materiale informatico

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (SOSC) di Foggia

Foggia, poliziotto di 43 anni si toglie la vita sparandosi con la pistola di ordinanza

fonte; foggiareporter

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un uomo ritenuto responsabile del reato di ricettazione di materiale informatico rubato poche ore prima a una donna residente a Foggia.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (SOSC) di Foggia, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, alla quale era stata sottratta una borsa contenente documenti d’identità, carte di pagamento, denaro contante e un iPad Apple.

Grazie alla collaborazione della donna, gli specialisti della Polizia Postale hanno monitorato in tempo reale la posizione del dispositivo attraverso l’applicazione “Dov’è”, riuscendo a individuare con precisione il luogo in cui era custodito.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente sul posto e, all’interno di un container occupato da un uomo, hanno rinvenuto l’iPad e altri effetti personali appartenenti alla vittima, che sono stati successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

L’uomo è stato identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione.

L’operazione conferma il costante impegno della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica nel contrasto ai reati predatori e informatici, evidenziando al tempo stesso l’importanza di denunciare tempestivamente gli episodi subiti.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell’indagato, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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