FOGGIA – Sarà Foggia a ospitare le celebrazioni del 252° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà la città al centro delle iniziative istituzionali dedicate al Corpo. La scelta del capoluogo dauno assume un forte valore simbolico, ponendo l’attenzione su un territorio considerato strategico per la promozione della legalità e per lo sviluppo economico del Paese.

Il momento culminante delle celebrazioni è in programma martedì 24 giugno alle ore 11, nella suggestiva cornice del Parco Campi Diomedei, dove si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Durante l’evento saranno premiati i finanzieri che si sono distinti per atti di eroismo e per particolari operazioni di servizio, a testimonianza dell’impegno quotidiano del Corpo nella tutela della legalità e degli interessi economico-finanziari della collettività.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il legame tra la Guardia di Finanza e il territorio, evidenziando il ruolo svolto dalle Fiamme Gialle nel contrasto alle attività illecite e nella difesa dell’economia legale.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, la cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming attraverso i canali social ufficiali della Guardia di Finanza.

L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni annuali dedicate alla storia e ai valori del Corpo, che da oltre due secoli rappresenta uno dei principali presidi dello Stato nella lotta all’evasione fiscale, alla criminalità economica e ai traffici illeciti.

Redazione Stato Quotidiano