Edizione n° 6105

BALLON D'ESSAI

TROIA MANNA // Troia, proposta per ridurre i fuochi d’artificio. Grazia Manna: “Il M5Stelle punta su droni e spettacoli sostenibili”
22 Giugno 2026 - ore  20:05

CALEMBOUR

TORINO PARELLA // Madre uccide la figlia di 13 anni e si toglie la vita. I vicini: “Era depressa per la separazione”
22 Giugno 2026 - ore  13:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Guardia di Finanza, Foggia ospita le celebrazioni del 252° Anniversario della Fondazione del Corpo

FOGGIA FINANZA Guardia di Finanza, Foggia ospita le celebrazioni del 252° Anniversario della Fondazione del Corpo

Il momento culminante delle celebrazioni è in programma martedì 24 giugno alle ore 11, nella suggestiva cornice del Parco Campi Diomedei

Foggia, arriva Meloni per le celebrazioni del 252° anniversario della Guardia di Finanza

Giorgia Meloni - PH: Giorgia Meloni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Sarà Foggia a ospitare le celebrazioni del 252° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà la città al centro delle iniziative istituzionali dedicate al Corpo. La scelta del capoluogo dauno assume un forte valore simbolico, ponendo l’attenzione su un territorio considerato strategico per la promozione della legalità e per lo sviluppo economico del Paese.

Il momento culminante delle celebrazioni è in programma martedì 24 giugno alle ore 11, nella suggestiva cornice del Parco Campi Diomedei, dove si svolgerà la tradizionale cerimonia militare alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Durante l’evento saranno premiati i finanzieri che si sono distinti per atti di eroismo e per particolari operazioni di servizio, a testimonianza dell’impegno quotidiano del Corpo nella tutela della legalità e degli interessi economico-finanziari della collettività.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare il legame tra la Guardia di Finanza e il territorio, evidenziando il ruolo svolto dalle Fiamme Gialle nel contrasto alle attività illecite e nella difesa dell’economia legale.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, la cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming attraverso i canali social ufficiali della Guardia di Finanza.

L’evento si inserisce nel quadro delle celebrazioni annuali dedicate alla storia e ai valori del Corpo, che da oltre due secoli rappresenta uno dei principali presidi dello Stato nella lotta all’evasione fiscale, alla criminalità economica e ai traffici illeciti.

Redazione Stato Quotidiano

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO