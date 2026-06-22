I volontari de "La Via della Felicità" impegnati nella cura dell'Abbazia di Monte Pulsano

Una giornata all’insegna del volontariato, della tutela del territorio e della riscoperta delle tradizioni storiche e culturali quella vissuta dai volontari dell’associazione La Via della Felicità di Foggia presso l’Abbazia di Monte Pulsano, uno dei luoghi più suggestivi del Gargano.

Nel corso dell’iniziativa, i volontari hanno collaborato con i monaci dell’Abbazia, Pietro e Maurizio, svolgendo attività di pulizia e decoro dell’area circostante. In particolare, è stata rimossa l’erba secca presente negli spazi esterni e sono stati svuotati i cestini, contribuendo così alla cura e alla valorizzazione di un importante patrimonio storico e spirituale del territorio.

La giornata è proseguita con un momento di condivisione e approfondimento culturale. Dopo il pranzo, il monaco Pietro ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della biblioteca dell’Abbazia, custodendo preziosi volumi storici, alcuni dei quali risalenti al XVI secolo. I volontari hanno inoltre potuto ammirare alcune icone realizzate dagli allievi della scuola artistica che opera all’interno del complesso monastico.

A completare l’esperienza è stata la visita guidata ai luoghi dell’Abbazia condotta da Luciano, promotore dell’iniziativa, che ha raccontato ai presenti la storia, la costruzione e il glorioso passato di Monte Pulsano. Attraverso aneddoti e curiosità, Luciano ha saputo trasmettere il suo profondo amore per il territorio e la sua grande preparazione, coinvolgendo e affascinando tutti i partecipanti.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il volontariato possa contribuire non solo alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni, ma anche alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, creando occasioni di incontro, collaborazione e crescita per l’intera comunità.

La Via della Felicità FOGGIA