Una giornata all’insegna del volontariato, della tutela del territorio e della riscoperta delle tradizioni storiche e culturali quella vissuta dai volontari dell’associazione La Via della Felicità di Foggia presso l’Abbazia di Monte Pulsano, uno dei luoghi più suggestivi del Gargano.
Nel corso dell’iniziativa, i volontari hanno collaborato con i monaci dell’Abbazia, Pietro e Maurizio, svolgendo attività di pulizia e decoro dell’area circostante. In particolare, è stata rimossa l’erba secca presente negli spazi esterni e sono stati svuotati i cestini, contribuendo così alla cura e alla valorizzazione di un importante patrimonio storico e spirituale del territorio.
La giornata è proseguita con un momento di condivisione e approfondimento culturale. Dopo il pranzo, il monaco Pietro ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della biblioteca dell’Abbazia, custodendo preziosi volumi storici, alcuni dei quali risalenti al XVI secolo. I volontari hanno inoltre potuto ammirare alcune icone realizzate dagli allievi della scuola artistica che opera all’interno del complesso monastico.
A completare l’esperienza è stata la visita guidata ai luoghi dell’Abbazia condotta da Luciano, promotore dell’iniziativa, che ha raccontato ai presenti la storia, la costruzione e il glorioso passato di Monte Pulsano. Attraverso aneddoti e curiosità, Luciano ha saputo trasmettere il suo profondo amore per il territorio e la sua grande preparazione, coinvolgendo e affascinando tutti i partecipanti.
L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il volontariato possa contribuire non solo alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni, ma anche alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, creando occasioni di incontro, collaborazione e crescita per l’intera comunità.
La Via della Felicità FOGGIA
1 commenti su "I volontari de “La Via della Felicità” impegnati nella cura dell’Abbazia di Monte Pulsano"
Grazie agli angeli di Pulsano.
C’è tanta brava gente che nel silenzio ci fa lezioni di amore gratuito.