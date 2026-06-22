In ricordo di Luigi, anima delle Processioni di Manfredonia

MANFREDONIA – Proprio oggi, 21 giugno, giorno del suo onomastico e ricorrenza della Festa del Santissimo Redentore, il pensiero corre a una figura semplice ma straordinaria che ha lasciato un segno profondo nella memoria della comunità sipontina: Luigi.

A pochi anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo continua a vivere nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Per tutti era semplicemente Luigi: un uomo buono, laborioso, genuino, capace di donare affetto e serenità con la naturalezza dei grandi d’animo.

In questo pomeriggio di giugno, nel giorno del solstizio d’estate, quando la città si prepara alle celebrazioni religiose che ne scandiscono la tradizione e la devozione popolare, è impossibile non ricordarlo. La sua immagine è ancora viva nella memoria di molti: sempre in testa alle Processioni, dal Santissimo Redentore alla Madonna del Carmine, avvolto in una tunica bianca e con tra le mani un grande ostensorio d’argento.

Era diventato, nel tempo, uno dei simboli più autentici delle celebrazioni religiose cittadine. La sua presenza discreta ma costante rappresentava un legame profondo con la fede, con le tradizioni e con l’identità stessa di Manfredonia.

La sua generosità riusciva a conquistare chiunque. Nonostante una vita segnata da difficoltà e prove personali, Luigi non smise mai di offrire un sorriso, una parola gentile, un gesto di disponibilità verso gli altri.

Indelebile resta il ricordo dell’ultimo incontro: una domenica al cimitero, mentre con cura e devozione sistemava la tomba di San Francesco, figura alla quale era particolarmente legato. Poco tempo dopo, quasi come un pellegrino giunto al termine del proprio cammino, avrebbe intrapreso il suo ultimo viaggio.

Oggi, nel giorno che porta il suo nome, Manfredonia lo ricorda con affetto e gratitudine. Perché alcune persone, pur lasciando questa terra, continuano a camminare accanto alla propria comunità attraverso il ricordo, l’esempio e il bene che hanno saputo seminare.

Ciao Luigi. Le Processioni della città continuano a passare, ma il tuo posto nel cuore dei sipontini resta immutato.

A cura di Claudio Castriotta.