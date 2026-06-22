MANFREDONIA – Un pranzo speciale, anche all’insegna del cinema, del doppiaggio e dello spettacolo, quello avvenuto al Seashell di Manfredonia, con la presenza di Francesco Pannofino, uno dei più celebri doppiatori e attori italiani. Ad accogliere l’attore, l’imprenditrice Mary Fabrizio e lo staff della rinomata struttura sita sul porto turistico di Manfredonia.

Volto noto del piccolo e grande schermo, Pannofino è soprattutto conosciuto per aver prestato la sua inconfondibile voce ad alcune delle più grandi star internazionali. Tra gli attori doppiati figurano Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Wesley Snipes e Jean-Claude Van Damme, nomi che hanno segnato la storia del cinema mondiale.

Considerato uno dei principali esponenti della quinta generazione del doppiaggio italiano, Francesco Pannofino ha contribuito a rendere memorabili film e serie televisive grazie al suo timbro profondo e riconoscibile, diventando una delle voci più amate dal pubblico italiano.