MANFREDONIA – Cinque ore di attesa al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, dalle 11 alle 16, in una sala d’attesa resa quasi invivibile dal caldo e da un impianto di climatizzazione che, secondo quanto riferito, non sarebbe riuscito a garantire temperature adeguate.

A denunciare la situazione è una cittadina, che ha raccontato sui social la propria esperienza vissuta all’interno della struttura sanitaria sipontina.

«Sapete qual è il modo migliore per raggiungere il nirvana a Manfredonia? Passare cinque ore nella sala d’attesa del pronto soccorso, dalle 11 alle 16, senza climatizzatore», scrive con amara ironia.

Secondo il racconto della cittadina, dall’impianto uscirebbe aria calda anziché fresca e i tentativi del personale di ripristinarne il corretto funzionamento non avrebbero prodotto risultati.

«Roba da infarto», commenta, sottolineando di aver vissuto direttamente il disagio durante le ore di permanenza nella sala d’attesa.

Al di là dell’esperienza personale, la riflessione si concentra soprattutto sulle categorie più fragili. «Io me la sono cavata, ma continuo a pensare agli anziani e a chi è costretto ad aspettare lì per ore», osserva.

Una situazione che, se confermata, assume particolare rilevanza in questi giorni caratterizzati da temperature elevate e da un costante afflusso di utenti nei presidi di emergenza-urgenza.

«Dalle 11 alle 16. Giusto per capire di cosa stiamo parlando», scrive, evidenziando la distanza che spesso separa le segnalazioni dei cittadini dalla percezione concreta dei problemi.

La denuncia riaccende l’attenzione sulle condizioni di accoglienza all’interno delle strutture sanitarie e sulla necessità di garantire ambienti adeguati soprattutto durante il periodo estivo, quando il caldo può trasformarsi in un ulteriore fattore di rischio per pazienti, anziani e persone fragili.

Sulla vicenda si attendono eventuali chiarimenti da parte della direzione sanitaria dell’ospedale “San Camillo de Lellis” e dell’ASL Foggia in merito al funzionamento dell’impianto di climatizzazione e agli interventi eventualmente programmati per risolvere il problema.