A Manfredonia torna al centro del dibattito il progetto del “Cristo del Gargano”, una statua alta 22 metri con le braccia aperte pensata per essere realizzata nella zona del Belvedere, alla frazione Montagna, a circa 550 metri di quota. L’iniziativa, ispirata al modello del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, sta però già spaccando l’opinione pubblica e il confronto politico in città.

Il progetto, promosso dall’ingegnere Michelangelo De Meo, prevede una struttura monumentale dotata anche di ascensore panoramico trasparente e scale interne a chiocciola, con punti di osservazione in vetro collocati all’altezza delle braccia della statua.

La questione è arrivata in consiglio comunale nella seduta del 19 giugno, dove il consigliere di opposizione Ugo Galli ha evidenziato il potenziale dell’opera:

“Forte valenza spirituale, culturale e turistica”, definendola una possibile leva per l’attrattività del Gargano.

Nel dibattito sono stati richiesti chiarimenti su eventuali interlocuzioni con Regione ed enti competenti e sulla possibilità di riconoscere il pubblico interesse dell’iniziativa, elemento considerato strategico per l’eventuale avanzamento dell’iter.

L’amministrazione comunale ha riconosciuto il valore simbolico e religioso del progetto, evidenziando però numerose criticità tecniche e urbanistiche: vincoli ambientali, fragilità idrogeologica dell’area, impatto paesaggistico e necessità di pareri da parte di enti sovraordinati. Secondo quanto riferito, allo stato attuale il progetto non sarebbe conforme agli strumenti urbanistici vigenti e risulterebbe privo di parte della documentazione tecnica e dei rilievi geologici necessari.

Il costo stimato dell’intervento si aggirerebbe tra i 5 e i 6 milioni di euro, elemento che si aggiunge alla complessità dell’eventuale percorso autorizzativo.

Una posizione che non convince del tutto l’opposizione, secondo cui il riconoscimento dell’interesse pubblico potrebbe rappresentare la chiave per superare le attuali barriere procedurali.

Intanto il progetto continua a circolare online attraverso rendering e discussioni sui social, alimentando un confronto sempre più acceso tra sostenitori e critici dell’iniziativa.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.