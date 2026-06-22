A Manfredonia torna al centro del dibattito il progetto del “Cristo del Gargano”, una statua alta 22 metri con le braccia aperte pensata per essere realizzata nella zona del Belvedere, alla frazione Montagna, a circa 550 metri di quota. L’iniziativa, ispirata al modello del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, sta però già spaccando l’opinione pubblica e il confronto politico in città.
Il progetto, promosso dall’ingegnere Michelangelo De Meo, prevede una struttura monumentale dotata anche di ascensore panoramico trasparente e scale interne a chiocciola, con punti di osservazione in vetro collocati all’altezza delle braccia della statua.
La questione è arrivata in consiglio comunale nella seduta del 19 giugno, dove il consigliere di opposizione Ugo Galli ha evidenziato il potenziale dell’opera:
“Forte valenza spirituale, culturale e turistica”, definendola una possibile leva per l’attrattività del Gargano.
Nel dibattito sono stati richiesti chiarimenti su eventuali interlocuzioni con Regione ed enti competenti e sulla possibilità di riconoscere il pubblico interesse dell’iniziativa, elemento considerato strategico per l’eventuale avanzamento dell’iter.
L’amministrazione comunale ha riconosciuto il valore simbolico e religioso del progetto, evidenziando però numerose criticità tecniche e urbanistiche: vincoli ambientali, fragilità idrogeologica dell’area, impatto paesaggistico e necessità di pareri da parte di enti sovraordinati. Secondo quanto riferito, allo stato attuale il progetto non sarebbe conforme agli strumenti urbanistici vigenti e risulterebbe privo di parte della documentazione tecnica e dei rilievi geologici necessari.
Il costo stimato dell’intervento si aggirerebbe tra i 5 e i 6 milioni di euro, elemento che si aggiunge alla complessità dell’eventuale percorso autorizzativo.
Una posizione che non convince del tutto l’opposizione, secondo cui il riconoscimento dell’interesse pubblico potrebbe rappresentare la chiave per superare le attuali barriere procedurali.
Intanto il progetto continua a circolare online attraverso rendering e discussioni sui social, alimentando un confronto sempre più acceso tra sostenitori e critici dell’iniziativa.
Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.
6 commenti su "Manfredonia divisa sul “Cristo del Gargano”, Galli: “Forte valenza spirituale culturale e turistica”"
Credo che questo progetto del Cristo del Gargano debba essere realizzato
Porterebbe più turismo ed economia per tutti.
I politici invece di discutere con ipocrisia, evidenziando chiacchiericcio inutile, rilasciassero consenso unanime per la realizzazione di questa maestosa scultura.
Vencenzo G io invece credo che questo progetto non debba essere realizzato
se vuoi pregare vai in chiesa, se vuoi fare turismo devi “accogliere”
i soldi della comunità si spendono o investono in welfare (cosi come dice il messaggio cristiano)
P.s.
accocchiati tu e l’ingegniere, trovate un finanziatore e fatevi intitolare l’opera
Dimettiti sindaco non fà per te! non sà neanche cosa stava leggendo .
Io penso che a Manfredonia ci vuole ben altro x portare turisti.
Ma sinceramente avete mai sentito qualcuno che viene a Manfredonia in vacanza? Nemmeno dal capoluogo di provincia vengono più… come minimo vanno a Mattinata.
A Manfredonia non ci sono hotel, strutture ricettive… nulla di nulla e se dobbiamo dirla tutta non c’è nemmeno il mare.
Unico paese di mare in puglia a non avere mai avuto una bandiera blu.
Ogni anno x un problema o altro abbiamo sempre una decina di giorni di DIVIETO DI BALNEAZIONE.
Non abbiamo nemmeno un’isola pedonale… sul corso ci sono ancora i marciapiedi e una strada dove nemmeno una carrozzella o passeggino può camminare.
Ma avete mai visto un’isola pedonale come deve essere?
Manfredonia peggiora ogni anno… siate obiettivi….
Informate amici e parenti specialmente gli anziani che le bollette pervenute sono un acconto e che dopo arriva il saldo con la probabile batosta di aumento. Molti sono convinti che è fortemente diminuita!
avevo letto un commento del proponente che affermava che l’opera si sarebbe realizzata per opera dei fedeli e credenti.Ora la politica strumentalizza e chiede la promozione dell’opera a quella di interesse pubblico.Il che significa:paga pantalone!
Affermare che il richiamo suggestivo dell’opera ripagherà ampiamente il costo della sua realizzazione e gestione è un raggiro dei cittadini perchè manca una elementare indagine che provi quanto affermato.Ma tanto i politici a blaterare sono bravissimi.