Manfredonia rafforza il proprio impegno nella difesa della legalità con l’insediamento dell’Osservatorio Permanente della Legalità, in programma nel pomeriggio di venerdì 26 giugno. L’organismo nasce come luogo di studio, confronto e monitoraggio sui temi sui quali l’amministrazione comunale intende mantenere alta l’attenzione.

A seguire, alle 17.30 nella Sala Consiliare, si terrà il convegno dal titolo “Racket, Usura: dal silenzio alla libertà”, che vedrà la partecipazione del questore di Foggia Alfredo D’Agostino, del coordinatore regionale di Avviso Pubblico Pierpaolo D’Arienzo, oltre ai rappresentanti dell’Associazione Antiracket e di realtà impegnate nel contrasto alla criminalità, tra cui Alessandro Zito, Pippo Cavaliere per la Fondazione Buon Samaritano e Anna Padoin per il presidio cittadino di Libera.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dal Comune per promuovere legalità, giustizia sociale e tutela della dignità delle persone, contrastando fenomeni che continuano a rappresentare una minaccia per il tessuto economico e civile del territorio.

Nel corso dell’incontro saranno raccolte testimonianze e racconti utili a comprendere l’impatto di racket e usura, forme di sopraffazione che colpiscono persone, imprese e intere comunità. L’appuntamento è rivolto in particolare agli imprenditori e ai titolari di attività commerciali, spesso vittime silenziose di pressioni e ricatti.



“Abbiamo l’obbligo di chiamare per nome i problemi, informare e sensibilizzare”, afferma il sindaco Domenico La Marca. “Fare emergere il problema ci può aiutare a superare la ritrosia alla denuncia, favorendo la nascita di una cultura e di un contesto dove denunciare non vuol dire essere deboli, ma è una forma di tutela dell’impresa e della nostra comunità”.

L’amministrazione comunale ribadisce così la volontà di costruire una rete di sostegno a chi si oppone alle pressioni criminali e di trasformare la partecipazione civica in un presidio permanente di legalità, nella convinzione che la lotta contro racket e usura passi anche attraverso la responsabilità condivisa e il coraggio della denuncia.