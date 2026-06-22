Manfredonia, Marasco rilancia: «Subito una rotatoria all’incrocio tra Viale Di Vittorio, SP141 e SS89 Garganica»

MANFREDONIA – Una rotatoria all’incrocio tra Viale Giuseppe Di Vittorio, la SP141 per Zapponeta e la SS89 Garganica. È la proposta avanzata dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, che torna a sollecitare un intervento ritenuto strategico per la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in uno dei punti più congestionati della viabilità cittadina.

In un comunicato diffuso oggi, Marasco definisce l’area «un punto nero della circolazione», evidenziando le criticità che quotidianamente interessano automobilisti e pendolari provenienti da Bari, Siponto, Zapponeta e dalle arterie provinciali che confluiscono verso Manfredonia e il Gargano.

«Chi arriva da Bari, Zapponeta, SP59 e Siponto si trova spesso bloccato per lunghi minuti per effettuare una svolta, mentre chi prosegue verso il Gargano è costretto a fare i conti con situazioni di rischio legate a tamponamenti e attraversamenti pericolosi», afferma il consigliere. Una situazione che, secondo Marasco, durante il periodo estivo raggiunge livelli critici a causa dell’aumento del traffico turistico diretto verso le località costiere del Gargano.

Secondo il consigliere comunale, l’ampia disponibilità di spazio nell’area consentirebbe la realizzazione di una rotatoria a doppia corsia, adeguatamente illuminata e segnalata, capace di garantire benefici immediati sotto diversi aspetti.

Sul fronte della sicurezza, Marasco richiama gli studi che attribuiscono alle rotatorie una significativa riduzione degli incidenti gravi rispetto agli incroci tradizionali, grazie all’eliminazione degli attraversamenti ad angolo retto e alla moderazione delle velocità di percorrenza.

Altro elemento centrale è la gestione del traffico. «Una rotatoria consentirebbe di eliminare lunghe attese e code, favorendo uno scorrimento più fluido dei veicoli durante tutto l’arco della giornata, con effetti positivi anche sull’inquinamento causato dai mezzi in sosta o in rallentamento», sottolinea.

Non manca poi il riferimento all’aspetto urbanistico e all’immagine della città. Per Marasco, infatti, un’infrastruttura moderna e funzionale rappresenterebbe anche un importante biglietto da visita per chi accede a Manfredonia dalla SS89. «Al Nord e nel Centro Italia le rotatorie sono ormai la norma. Sono spazi curati, spesso valorizzati con aree verdi e illuminazione adeguata. Anche il Sud merita infrastrutture efficienti e moderne», osserva.

Da qui l’appello rivolto alla Provincia di Foggia, ad ANAS e all’Amministrazione comunale affinché l’opera venga inserita tra le priorità infrastrutturali del territorio.

«Non servono grandi opere – conclude Marasco – ma la volontà di mettere al centro la sicurezza dei cittadini e la fluidità di una viabilità che oggi rappresenta uno dei principali colli di bottiglia per Manfredonia e per l’intero Gargano. Basta rinvii: ciò che si realizza altrove può e deve essere realizzato anche qui».