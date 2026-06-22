MANFREDONIA – Tre nuovi agenti entrano a far parte del Corpo di Polizia Locale. Lo comunica l’Amministrazione comunale, che con la determina n. 1265 dell’11 giugno ha disposto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Nicola Giordano, in servizio dal 15 giugno, e di Roberto Giannella e Claudia Chinni, entrambi operativi dal 22 giugno.

L’iniziativa si inserisce nel piano di rafforzamento dell’organico della Polizia Locale, che attualmente conta 25 agenti in servizio a fronte dei 76 previsti dai parametri regionali. Una situazione che evidenzia una carenza di oltre 50 unità.

Secondo l’Amministrazione, le nuove assunzioni rappresentano un primo passo per affrontare il problema del sotto-organico attraverso una strategia che comprende concorsi pubblici e ulteriori investimenti nel settore della sicurezza urbana.

«L’arrivo di Nicola, Roberto e Claudia dimostra che la macchina amministrativa si è finalmente rimessa in moto. A loro va il mio augurio di buon lavoro al servizio della comunità», ha dichiarato il sindaco.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’assessora al Personale, Sara Delle Rose, che ha respinto le accuse di immobilismo rivolte all’Amministrazione. «I vuoti d’organico sono il risultato di anni di mancata programmazione. Stiamo cambiando rotta con azioni concrete: abbiamo sbloccato il bando per il nuovo dirigente della Polizia Locale, finanziato un nuovo concorso pubblico, che mancava dal 2012, e stiamo lavorando per l’assunzione di ulteriori agenti».

L’assessora ha inoltre ringraziato il personale dell’Ufficio Risorse Umane per il lavoro svolto nelle procedure amministrative che hanno portato alle nuove assunzioni, formulando ai tre agenti gli auguri per il nuovo incarico.

Redazione StatoQuotidiano.