Tensione ieri a Manfredonia, nei pressi del passaggio a livello per Siponto, vicino al centro sportivo. Un’autovettura è rimasta “intrappolata” all’altezza delle sbarre ferroviarie, causando il blocco della circolazione del treno.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui la Guardia di Finanza. Secondo le testimonianze raccolte, sarebbero state presenti almeno quattro pattuglie.
Da quanto appreso, nella stessa giornata si sarebbero verificati due episodi simili, uno al mattino e uno nel pomeriggio.
Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.
Seguiranno aggiornamenti.
3 commenti su "Resta intrappolata tra le sbarre, treno bloccato a Siponto: caos al passaggio a livello (foto)"
Diverse pattuglie tra cui la finanza per una macchina bloccata .
Poi chiami per denunciare un furto e ti dicono non ci sono pattuglie.
Informate amici e parenti che la tari pervenuta non è il totale da pagare ma che ci sarà vil saldo e anche con un aumento!! Molti hanno capito che è diminuita e ignorano che debbono pagare il saldo!! Avvertite specialmente gli anziani
Possibile che non vi va bene niente a voi manfredoniani. Se non vengono dite che ci hanno lasciati soli ,se vengono dite che sono assai e allora che cavolo volete: la luna.