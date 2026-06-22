Edizione n° 6105

BALLON D'ESSAI

CENTRONE ALBERIZIA // Bari, fiaccolata per Domenico Centrone e Dina Alberizia, detenuti da un mese
22 Giugno 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

TORINO PARELLA // Madre uccide la figlia di 13 anni e si toglie la vita. I vicini: “Era depressa per la separazione”
22 Giugno 2026 - ore  13:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Resta intrappolata tra le sbarre, treno bloccato a Siponto: caos al passaggio a livello (foto)

INTRAPPOLATA SIPONTO Resta intrappolata tra le sbarre, treno bloccato a Siponto: caos al passaggio a livello (foto)

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine, tra cui la Guardia di Finanza

Resta intrappolata tra le sbarre, treno bloccato a Siponto: caos al passaggio a livello (foto)

Resta intrappolata tra le sbarre, treno bloccato a Siponto: caos al passaggio a livello (foto)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Tensione ieri a Manfredonia, nei pressi del passaggio a livello per Siponto, vicino al centro sportivo. Un’autovettura è rimasta “intrappolata” all’altezza delle sbarre ferroviarie, causando il blocco della circolazione del treno.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine, tra cui la Guardia di Finanza. Secondo le testimonianze raccolte, sarebbero state presenti almeno quattro pattuglie.

Da quanto appreso, nella stessa giornata si sarebbero verificati due episodi simili, uno al mattino e uno nel pomeriggio.

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Seguiranno aggiornamenti.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Resta intrappolata tra le sbarre, treno bloccato a Siponto: caos al passaggio a livello (foto)"

  1. Diverse pattuglie tra cui la finanza per una macchina bloccata .
    Poi chiami per denunciare un furto e ti dicono non ci sono pattuglie.

  2. Informate amici e parenti che la tari pervenuta non è il totale da pagare ma che ci sarà vil saldo e anche con un aumento!! Molti hanno capito che è diminuita e ignorano che debbono pagare il saldo!! Avvertite specialmente gli anziani

  3. Possibile che non vi va bene niente a voi manfredoniani. Se non vengono dite che ci hanno lasciati soli ,se vengono dite che sono assai e allora che cavolo volete: la luna.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO