MANFREDONIA – Cinque serate dedicate ai libri, all’attualità, al giornalismo e al confronto pubblico. Dal 29 giugno al 3 luglio torna a Manfredonia “Ti Porto un Libro”, la rassegna letteraria inserita nella sesta edizione del Festival Terre d’Acqua – L’Economia della Bellezza.

L’appuntamento è fissato nell’Anfiteatro del Marina del Gargano, al Porto Turistico di Manfredonia, dove ogni sera alle 20.30 si alterneranno autori, giornalisti e protagonisti del dibattito nazionale. A condurre gli incontri sarà il giornalista e organizzatore culturale Mickey De Finis.

L’iniziativa, ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sipontina, punta a trasformare il libro in occasione di dialogo e approfondimento sui temi che attraversano la società contemporanea: politica, economia, lavoro, territorio, informazione e cultura.

Ad annunciare il programma è Michele De Meo, promotore della manifestazione, che invita cittadini e visitatori a partecipare a una settimana di incontri aperti al pubblico.

«Anche quest’anno avremo il piacere di ospitare autori, giornalisti e protagonisti del dibattito pubblico nazionale per cinque serate di confronto, idee e storie da condividere insieme», sottolinea De Meo.

La rassegna si aprirà il 29 giugno con Alessandro Di Battista, che presenterà il volume Democrazia deviata. Il 30 giugno sarà la volta di Enzo Amendola con L’imam deve morire.

Il 1° luglio doppio appuntamento con Floridiana Ventrella, autrice di Lavorare al Sud è impossibile, e Flavio R. Albano che presenterà La tornanza. Il 2 luglio protagonista sarà l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano con il suo libro Il sultano.

La chiusura, il 3 luglio, vedrà la partecipazione dello scrittore e magistrato Alessandro Maurizi con Il diavolo nel palazzo. Nel corso della serata interverrà anche il giornalista Paolo Di Giannantonio, autore di Racconti di un inviato.

L’ingresso agli eventi sarà libero e gratuito. Una scelta che conferma la volontà degli organizzatori di rendere accessibile a tutti un momento di crescita culturale e di confronto civile in uno dei luoghi più suggestivi della città.

La manifestazione è promossa nell’ambito del Festival Terre d’Acqua, iniziativa che negli anni ha saputo coniugare cultura, valorizzazione del territorio e riflessione sullo sviluppo sostenibile, coinvolgendo personalità di rilievo del panorama nazionale.

Per cinque giorni Manfredonia diventerà così un punto d’incontro tra autori e lettori, tra idee e comunità, con il mare del Gargano a fare da cornice a una rassegna che continua a crescere e ad attrarre interesse ben oltre i confini cittadini.