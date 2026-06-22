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Home // Foggia // Tributo 630, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ci risiamo, il solito scarica barile. I danni li fa la Regione”

REGIONE PUGLIA Tributo 630, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ci risiamo, il solito scarica barile. I danni li fa la Regione”

Secondo il partito, il disavanzo della sanità pugliese da 349 milioni di euro ricadrà sui cittadini attraverso l'aumento dell'addizionale Irpef

Tributo 630, Fratelli d'Italia all'attacco: "Ci risiamo, il solito scarica barile. I danni li fa la Regione"

Antonio Decaro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Foggia // Politica //

Fratelli d’Italia torna a criticare la gestione regionale del tributo 630, accusando la Regione Puglia e l’assessore all’Agricoltura Francesco Paolicelli di voler trasferire sul Governo nazionale la responsabilità delle problematiche legate al Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia.

Secondo il partito, il disavanzo della sanità pugliese da 349 milioni di euro ricadrà sui cittadini attraverso l’aumento dell’addizionale Irpef, mentre le conseguenze derivanti dai mancati interventi di manutenzione del Consorzio verrebbero ora scaricate sull’intera collettività nazionale. Da qui l’accusa rivolta all’assessore Paolicelli di proporre soluzioni che dovrebbero invece essere affrontate a livello regionale.

Fratelli d’Italia sottolinea la propria vicinanza al comparto olivicolo e ritiene che i 300 milioni destinati alla rigenerazione delle aree colpite dalla Xylella e il miliardo previsto dal piano “Coltiva Italia” debbano essere impiegati per sostenere e rilanciare l’intero settore agricolo, senza sottrarre risorse per coprire problematiche legate al tributo di bonifica.

Il partito evidenzia inoltre come gli agricoltori, soprattutto quelli del Salento, chiedano da anni una sanatoria sulle cartelle relative al tributo 630, a fronte di servizi giudicati insufficienti o mai effettuati. Tuttavia, secondo FdI, la soluzione non può arrivare da fondi nazionali.

Non siamo nati ieri e già immaginiamo quale sarà la susseguente comunicazione dell’assessore Paolicelli: è colpa del Governo nazionale se non possiamo procedere alla sanatoria“, affermano gli esponenti del partito, che ribadiscono come la sospensione del tributo rappresenti “una scelta politica che sta in capo alla Regione“.

Fratelli d’Italia richiama inoltre gli impegni assunti dal centrosinistra durante la campagna elettorale, ricordando che la sospensione del tributo 630 era inserita a pagina 43 del manifesto elettorale del Partito Democratico alle ultime regionali.

Nel mirino finiscono anche i ritardi nella pianificazione del settore. “La Regione ha impiegato cinque anni per fare e approvare il Piano di bonifica, ma stiamo ancora aspettando il Piano di classifica. Tutto fermo, ma intanto il Consorzio continua ad esigere il 630”.

Il partito parla di anni di abbandono di canali e bacini, di una gestione definita “allegra” dei Consorzi commissariati e del Consorzio unico, descritto come “un super carrozzone di sprechi, incarichi e consulenze”, con un elevato contenzioso legale.

Un film già visto, il solito, ma il Governo Decaro si assuma la responsabilità dell’inefficienza del Consorzio, che continua a non marciare come dovrebbe e a vessare gli agricoltori con la richiesta del 630 e perfino con i fermi amministrativi dei mezzi necessari a lavorare. Una vergogna“, conclude Fratelli d’Italia.

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