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Home // Cronaca // Video choc dopo la morte di Sofia Barberi, il giovane autore lascia l’Italia: “Qui mi odiano tutti”

SOFIA BARBERI Video choc dopo la morte di Sofia Barberi, il giovane autore lascia l’Italia: “Qui mi odiano tutti”

Nuove polemiche attorno al giovane autore del video diventato virale dopo il tragico incidente stradale

Video choc dopo la morte di Sofia Barberi, il giovane autore lascia l'Italia: "Qui mi odiano tutti"

Video choc dopo la morte di Sofia Barberi, il giovane autore lascia l'Italia: "Qui mi odiano tutti" - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Cronaca // Focus //

GENOVA – Nuove polemiche attorno al giovane autore del video diventato virale dopo il tragico incidente stradale che ha provocato la morte di Sofia Barberi, 23 anni, e il grave ferimento di un’altra ragazza. Nelle ultime ore il ragazzo, residente a Ceriale, ha pubblicato un nuovo reel sui social annunciando la sua partenza dall’Italia.

Nel filmato, registrato all’aeroporto di Malpensa poco prima dell’imbarco su un volo low cost, il giovane commenta con tono ironico le conseguenze mediatiche della vicenda che lo ha coinvolto. “Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia”, afferma nel video, aggiungendo poi un riferimento al tema della “remigrazione” e sostenendo che l’incidente gli avrebbe “rovinato la vita”.

Secondo quanto emerso, il ragazzo sarebbe partito nella mattinata di oggi con destinazione probabilmente nei Paesi Bassi.

La vicenda ha suscitato una forte indignazione nell’opinione pubblica fin dalla diffusione del primo video, realizzato pochi istanti dopo l’incidente avvenuto nel Savonese. Nel filmato, diventato virale sui social, il giovane riprendeva la scena dello schianto commentando e ridendo mentre i soccorritori erano impegnati nei tentativi di salvare le persone coinvolte.

Nello scontro aveva perso la vita Sofia Barberi, 23 anni, mentre Elena B., che viaggiava con lei sul motorino, aveva riportato lesioni gravissime che hanno reso necessaria l’amputazione di un piede.

Durissima la reazione di Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, l’associazione presso cui Sofia lavorava da tre anni. In una nota, Mamone ha definito “inconcepibile” che una tragedia simile sia stata trasformata in contenuto social, sottolineando come davanti al dolore e alla perdita di una vita umana la priorità debba essere il rispetto e non la ricerca di visibilità online.

“La morte di Sofia non può essere ridotta a una notizia di cronaca”, ha affermato il presidente dell’associazione, chiedendo una riflessione collettiva sul rapporto tra giovani, social network e rispetto della dignità delle persone.

L’episodio continua ad alimentare il dibattito pubblico sui limiti dell’esposizione mediatica delle tragedie e sull’uso dei social network in situazioni di emergenza e sofferenza umana.

Fonte: ANSA

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