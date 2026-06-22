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Home // Cronaca // Violenza nella movida di Monte Sant’Angelo: 22enne massacrato di botte, tra gli aggressori due ragazzi di Manfredonia

22ENNE MASSACRATO Violenza nella movida di Monte Sant’Angelo: 22enne massacrato di botte, tra gli aggressori due ragazzi di Manfredonia

La discussione sarebbe degenerata rapidamente. Il 22enne sarebbe stato trascinato nei pressi della scalinata della biblioteca comunale

Un 22enne originario di Foggia, ma residente a Roma, è stato arrestato, la scorsa notte, dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro. L'accusa a carico del giovane, "noto alle forze dell'ordine perché sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma per precedenti reati", come riporta Il Messaggero, è di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

CONTROLLI CARABINIERI (archivio fonte image Il Corriere della Città)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
22 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO. Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano.it (la denuncia del padre), una violenta aggressione si è verificata nella notte tra il 20 e il 21 giugno nel centro storico di Monte Sant’Angelo. Vittima un giovane di 22 anni, che sarebbe stato brutalmente picchiato da tre persone, tra cui due ragazzi provenienti da Manfredonia e un loro amico residente nella città micaelica.

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe nato da un acceso diverbio per un cocktail mentre vittima e aggressori erano in fila al bancone di un locale situato nei pressi di piazza De Galganis, uno dei principali punti di ritrovo della movida cittadina.

La discussione sarebbe degenerata rapidamente. Il 22enne sarebbe stato trascinato nei pressi della scalinata della biblioteca comunale e lì aggredito con estrema violenza. Calci e pugni lo avrebbero raggiunto ripetutamente alla testa e alle gambe, lasciandolo a terra ferito davanti a numerosi presenti. Lo riporta foggiatoday.it.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il giovane al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le indagini dei Carabinieri avrebbero già consentito di individuare i presunti responsabili dell’aggressione, che sarebbero stati denunciati a piede libero.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Violenza nella movida di Monte Sant’Angelo: 22enne massacrato di botte, tra gli aggressori due ragazzi di Manfredonia"

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