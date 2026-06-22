MONTE SANT’ANGELO. Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano.it (la denuncia del padre), una violenta aggressione si è verificata nella notte tra il 20 e il 21 giugno nel centro storico di Monte Sant’Angelo. Vittima un giovane di 22 anni, che sarebbe stato brutalmente picchiato da tre persone, tra cui due ragazzi provenienti da Manfredonia e un loro amico residente nella città micaelica.

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe nato da un acceso diverbio per un cocktail mentre vittima e aggressori erano in fila al bancone di un locale situato nei pressi di piazza De Galganis, uno dei principali punti di ritrovo della movida cittadina.

La discussione sarebbe degenerata rapidamente. Il 22enne sarebbe stato trascinato nei pressi della scalinata della biblioteca comunale e lì aggredito con estrema violenza. Calci e pugni lo avrebbero raggiunto ripetutamente alla testa e alle gambe, lasciandolo a terra ferito davanti a numerosi presenti. Lo riporta foggiatoday.it.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato il giovane al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le indagini dei Carabinieri avrebbero già consentito di individuare i presunti responsabili dell’aggressione, che sarebbero stati denunciati a piede libero.