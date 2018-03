Eletti i due vicepresidenti del Consiglio regionale, c’è Giandiego Gatta

Di:

Bari – Il consiglio regionale ha eletto i due vicepresidenti dell’Ufficio di presidenza. Si tratta di Giuseppe Longo (I popolari) con 24 voti e Giandiego Gatta (Forza Italia) con 17 voti.

Di seguito i curriculum dei due neoeletti vicepresidenti

GIUSEPPE LONGO. Nato a Bari il 17 marzo 1952 ed è residente a Modugno. Imprenditore nel settore dell’edilizia. È stato rieletto consigliere regionale nella circoscrizione di Bari per la lista I Popolari. Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista Unione di Centro ed ha ricoperto la carica di consigliere Segretario e componente della quinta Commissione consiliare all’ambiente, assetto ed utilizzazione del territorio. Nel 2005 si è candidato nelle liste della Margherita risultando il primo dei non eletti. Nel triennio 1999/2001 ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 è stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007. È stato segretario della Margherita fino ad ottobre dello stesso anno quando, dopo la fusione con i Ds, nasce il Partito Democratico. Nei primi mesi del 2008, in coerenza con la sua estrazione cattolico-cristiana, decide l’ingresso nell’Udc ed è nominato responsabile provinciale degli enti locali.

GIANDIEGO GATTA. Nato il 10 aprile 1964 a Manfredonia (FG) dove risiede, è laureato in giurisprudenza. Rieletto consigliere regionale nella circoscrizione di Foggia per la lista di Forza Italia. Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale e ha ricoperto la carica di vicepresidente della quarta Commissione consiliare allo sviluppo economico. Da giovane è stato segretario provinciale del Fronte della Gioventù della provincia dauna. Nel 2004 viene nominato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, presidente del Parco Nazionale del Gargano, incarico che ricopre anche come commissario straordinario fino all’aprile del 2010. Avvocato patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori. Dal 2006 al 2009 docente di corsi integrativi in materia ambientale presso la Facoltà di economia dell’ambiente e del territorio dell’Università degli Studi di Foggia. Nel 2009 viene nominato componente del Consiglio direttivo nazionale di Federparchi.