Manfredonje: terre de Re Manfrode [‘Manfredonia: terra di Re Manfredi’] di M. Nenna

Manfredonia – Riceviamo e pubblichiamo con molto piacere il seguente componimento intitolato Manfredonje: terre de Re Manfrode [‘Manfredonia: terra di Re Manfredi’]. Poesia, nel dialetto di Manfredonia, scritta da Michele Nenna (Manfredonia, 1938). Poeta dialettale alquanto prolifico presente, tra l’altro, nell’abbastanza nota antologia di poeti garganici ‘Poesia dialettale della Capitanata – Tavoliere-Subappenino -Gargano / a cura di Sergio D’Amaro, Mariantonietta Di Sabato, Cosma Siani’; Edizioni Confine, 1997:

MAMBREDONJE: TERRE DE MANFRODE

Da stu pajose je m’allundene

e me ne véche pu core ‘mméne.

Me ne véche cu penzire de turne subbete

e sapì ca fatuje t’aggiure atturne.

Quanda despitte ca t’hanne fatte

lassannete ‘ndrote: uardanne a’late.

Accume si stéte cumbenéte!?

Nen meretive sta spècie de sceneggéte…

U desederje de turnè je sembe forte!

Venènne da lundéne… trasenne queda porte

ca speranze de vedì i culure ‘mmene a ‘mmene

e fe turné sta cettà a ‘Reggine du Garghéne’.

A u rre ‘nge vulevene sti scunfitte.

Da i riuniune de palazze: a chi prime ce lu pigghie!

A u poste lore bastarrinne poche calefatene

p’aggiustè stu trabbachele scumacchiéte!

Mambredonje: terre améte de Manfrode

pe colpe de chi si rumese ‘ndrote?

Eppure, jive a chiù bella perle de la culléne:

quedda chiù lucènde de… lu Garghéne.

MANFREDONIA: TERRA DI MANFREDI

Da questo paese (città) io mi allontano / e me ne vado col cuore in mano. / Me ne vado col pensiero di tornare subito / con la speranza di vederti circondato (attorniato) da abbondanza di lavoro (di occupazione). // Quanti dispetti ti hanno fatto (hai subito) / lasciandoti indietro (abbandonandoti): a guardare (passivamente) gli altri (gli altri paesi del Gargano). / Come ti hanno ridotto!? / Non meritavi (di subire) questa specie di sceneggiata (di scempi)… // Il desiderio di tornare è sempre forte! / Venendo (tornando) da lontano… attraversando quella porta (la porta della città) / con la speranza di vedere i colori (della città) che si danno la mano (in armonia) / fino a far tornare questa città “Regina del Gargano”. // Al re (Manfredi) non occorrevano queste sconfitte. / Dalle riunioni di palazzo (a partire dalle riunioni di palazzo): a chi prima se lo prende (il palazzo ossia il potere)! / Al loro posto basterebbero pochi calafati / ad aggiustare (riparare) questo trabaccolo malridotto! // Manfredonia: terra di Manfredi / per colpa di chi sei rimasta indietro (per colpa di chi non ti sei evoluta)? / Eppure, eri la perla pìù bella della collana: / quella più lucente del… Gargano.

