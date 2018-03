Tenta suicidio nei pressi tornante SP Monte Sant’Angelo, salva e in ospedale

Di:

Manfredonia – I Carabinieri di Manfredonia sono riusciti a salvare una donna originaria della Calabria che da stamani si era fermata nei pressi di un tornante sulla SP55 per Monte Sant’Angelo manifestando volontà suicide. La donna si sarebbe posta tra il ciglio della strada e lo strapiombo sottostante. Inutili inizialmente i tentativi di ricondurre la giovane alla ragione. Dopo diversi tentativi i carabinieri, attualmente diretti dal Tenente Ugo Chiosi, sono riusciti a raggiungere la donna in seguito condotta nell’ospedale San Camillo per accertamenti. Ignote le cause alla base del tentato gesto.

Come reso noto dai presenti, i primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118 e 2 militari dell’Aeronautica militare. In seguito i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo, il Corpo Forestale dello Stato di Monte Sant’Angelo e poi quelli di Manfredonia; infine gli agenti del Commissariato di Manfredonia ed i Carabinieri di Manfredonia.

