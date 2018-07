Pescatori Manfredonia “Anticipare data fermo biologico”

Di:

Manfredonia, 22 luglio 2018. Gli addetti alla pesca di Manfredonia, presa visione della redazione e della prossima pubblicazione del decreto legge inerente le modalità di svolgimento dell’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività di pesca per l’anno 2018, di concerto con i rappresentanti sindacali Alberto Gatta, responsabile Comunale, e Michele Manzi del Coordinamento Provinciale della Fai Cisl, esprimono consenso sul differimento della posizione geografica del fermo.

Lo stesso sarà composto da tre fasi di blocco delle attività di pesca.

La terza fase comprende l’Adriatico Meridionale che va da Manfredonia a Bari compreso Bisceglie e sarà sottoposta al fermo biologico dal 27 Agosto al 7 Ottobre 2018.

In merito al periodo, invece, esprimono forti preoccupazioni, in quanto, per il Golfo di Manfredonia – considerando fattori climatici, economici ed ambientali -, era giusto che il periodo del fermo potesse iniziare dal 30 Luglio al 9 settembre 2018, in modo da poter salvaguardare i pesci di piccole dimensioni, mentre il fermo stabilito dal Decreto Legge dal 27 Agosto al 7 Ottobre 2018 non farà altro che arrecare seri danni economici ed ambientali alla massa di pesci di piccola taglia, come i crostacei, molluschi, trigliette, merluzzetti, ecc…

Lunedi mattina, una delegazione composta da Pescatori del Golfo di Manfredonia, con rappresentanti politici e di Alberto Gatta, responsabile della Fai Cisl Pesca di Manfredonia, si recheranno al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per chiedere l’anticipazione dell’arresto biologico, onde evitare i danni economici ed ambientali che si potrebbero ripercuotere sul settore Ittico, se confermato il periodo che va dal 27 Agosto al 7 Ottobre 2018.

Gli addetti alla pesca sollecitano il Ministero del Lavoro, a definire, quanto prima, la liquidazione dell’indennità giornaliera omnicomprensiva del 2017 dei € 30 e di disporre soprattutto l’aumento dell’importo giornaliero, in quanto, con quella somma non si riuscirà a sopperire alle difficoltà economiche imposto dal fermo pesca.

Nel manifestare la voglia del cambiamento, bisogna assolutamente evitare la Politica del Gambero, cioè quello, di fare un passo avanti e due indietro, se vogliamo ottenere la tutela e la crescita del settore Ittico che naviga in gravi difficoltà.

Foggia lì 22 Luglio 2018.