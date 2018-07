Premio Re Manfredi, Cantone tra i premiati. Salvemini “Una scelta poco felice”

Di:

Manfredonia, 22 luglio 2018. ”Il 27 luglio 2018 si celebrerà la XXVII Edizione del Pemio “Re Manfredi”. Tra i proposti per la premiazione troviamo, alla legalità, nientepopodimeno che il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. Ma costui non rappresenta l’autorità che ha sancito, da poco, l’inconferibilitá dell’incarico ASI al Sindaco Riccardi? E allora? Cosa ci fa a questa manifestazione? Qualcuno spieghi al Sindaco che forse, visto il momento, quella di invitare l’organo che lo ha giudicato e lo giudicherà ancora è stata una scelta poco felice. Intanto il sottoscritto attenderà la celebrazione della manifestazione per vedere se il presidente Cantone sarà presente.

Se così fosse mi preoccuperó di segnalare l’anomala convocazione/partecipazione agli enti ed autorità competenti affinché valutino la sussistenza di qualsivoglia tipologia di illecito, amministrativo e/o penale. Nelle more non posso far altro che esternare tutto il mio personale disappunto per questa forma di spocchia ostentata dal geom.Riccardi”.

(A cura di Angelo Salvemini, consigliere comunale di Manfredonia)

