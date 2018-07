Rodi Garganico. Salvati due ragazzi in mare

Di:

Rodi Garganico. Verso le 11.00 di stamattina in località spiaggia di ponente a Rodi Garganico, due ragazzi si allontanavano verso il largo nonostante il moto ondoso, con l’intento di

raggiungere le boe di delimitazione acque sicure. Spinti aL largo dalla corrente non riuscivano a rientrare ed avendo perduto le forze abbracciavano per chiedere soccorsi. Un istruttore Opsa Cri, fuori dal servizio, di Manfredonia, a Rodi con la famiglia, percepiva la richiesta di aiuto ed a nuoto raggiungeva i pericolanti e ne metteva in sicurezza uno.

Nel frattempo sopraggiungeva un bagnino del vicino lido ponente a borgo di un mezzo di salvataggio. Imbarcato il primo pericolante con l’aiuto dell’ Opsa che lo coadiuvava alla voga,i due ragazzi raggiungevano il secondo pericolante e lo mettevano in sicurezza.