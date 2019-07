Di:

« Vogliamo eliminare il bollo auto, fare in modo che entro la fine dell’anno ci sia una consistente riduzione o l’abolizione del bollo». È questa la dichiarazione televisiva del vicepremier Luigi Di Maio a Uno mattina giovedì scorso. Bisogna però trovare i soldi per coprire i mancati introiti futuri e per questo la sua proposta non prevede subito l’abolizione totale: probabilmente si partirà con un bollo auto dimezzato rispetto all’attuale e comunque la nuova legge in arrivo dovrà trovare le coperture finanziarie necessarie. Il ministro dello sviluppo economico è fiducioso di riuscirci grazie all’abbassamento dello spread ma l’opposizione obietta che si tratta di un fenomeno contingente e non duraturo.

fonte https://www.laleggepertutti.it/293817_dimezzato-il-bollo-auto-la-nuova-legge