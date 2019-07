Test psicoattitudinali ai docenti perché insegnare non è un mestiere per tutti

Di:

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi si dice favorevole ai test psicoattitudinali, come riferito in un articolo de ‘La Tecnica della Scuola’.

Il motivo è semplice: l’insegnante è il mestiere che più si avvicina a quello del genitore-educatore e sappiamo bene, perché lo sperimentiamo sui media ogni giorno, che in questo campo difficile e di grande delicatezza ci sono molti dilettanti allo sbaraglio.

Test psicoattitudinali

Test che valutino la capacità di un docente di rapportarsi ai suoi allievi non sono mai stati eseguiti fino ad oggi nei concorsi della scuola, dalla primaria alla Università.

Si tratterebbe di sottoporre ai futuri docenti test, ad esempio, con domande a rispost

a chiusa, a crocette, valutabili dagli esperti delle scienze psicologiche secondo scale scientifiche, per avere la conferma della bontà della scelta fatta in questo campo lavorativo.

Vige infatti sulla scuola un equivoco di fondo.

Si pensa comunemente che il docente sia la persona che trasmette alle nuove generazioni la cultura, intesa come informazioni, somministrata per gradi, a partire dalla più tenera età, fino ad abbracciare la prima e la seconda adolescenza.

Niente di più sbagliato: il buon docente è quello che sa ricercare nel suo studio personale le informazioni sicuramente da trasmettere, ma informazioni che acquistano un senso solo all’interno di un sistema comunicativo dove fondamentale è la relazione fra educatore e allievo.

Una relazione che diventi finalmente chiara nei suoi scopi: non si tratta di spingere lo studente a studiare sulla base della semplice buona volontà, spesso richiamata con minacce e punizioni che lasciano il tempo che trovano, ma che attragga lo studente al piacere dello studio attraverso la testimonianza che l’insegnante riesce a dare della bellezza di quel particolare studio, di quel preciso argomento, di quell’attività.

“L’erotica dell’Insegnamento”

E’ l’erotica dell’insegnamento, di cui parla in maniera molto chiara lo psicoanalista Massimo Recalcati, nel suo libro L’ora di lezione.

L’ora di lezione è quella ora irrinunciabile ma senza costrizione, nella consapevolezza della sua carica rivoluzionaria nel cambiare aspetti stantii e abitudinari della vita e delle cognizioni.

L’ora di lezione è quella nella quale il docente testimonia ai suoi allievi che egli in quel momento desidera essere là e in nessun altro posto.

Si impara per imitazione, la mimesi, appunto, ci dice articolatamente Aristotele in una opera sul ruolo della cultura, che non vale solo per i Greci antichi – che andavano a teatro “come a scuola” – ma che spiega i meccanismi mentali universali di noi fruitori di testi teatrali, letterari, artistici.

Ci immedesimiamo totalmente nelle storie che ascoltiamo o leggiamo. Nelle quali sempre si dibatte il tema del Bene e del Male, riconoscibile attraverso i Personaggi che sono chiamati a rendere evidenti nei gesti e nelle parole i problemi etici.

Ne facciamo una certa esperienza grazie a loro.

E dopo usciamo “cambiati” dalla lettura o dalla rappresentazione teatrale.

La scuola è formazione

Nessun semplice travaso dunque di informazioni tra docenti e allievi, ma la scintilla della comprensione che attraverso l’imparare ci forma alla vita.

Come si dice oggi: formazione alla cittadinanza consapevole.

La nostra vita, infatti, si svolge sempre a contatto con gli altri e perché questo contatto sia il meno dannoso possibile occorre essere preparati alla vita in genere e alla vita sociale.

L’alunno impara essenzialmente un metodo di lavoro, che poi spenderà nella sua vita da adulto, in qualsiasi campo lavorativo.

Insegnanti all’altezza e insegnanti mestieranti

Difficile ma non impossibile trovare insegnanti all’altezza. Un bravo docente di qualunque grado di scuola ora si avvale delle sue doti naturali, dell’istinto, della intelligenza oppure comprende che la naturalezza del suo agire va integrata con studi mirati.

Chi agisce integrando attitudini naturali e studio difficilmente sarà un cattivo maestro.

Ma la pratica quotidiana ci rivela l’esistenza anche di mestieranti che dopo la laurea si aggiornano poco o niente; che, se si aggiornano perché obbligati dalla scuola, non portano novità positive nel loro stile di vita; che in percentuale da non sottovalutare sono persone che non sarebbero adatte per insegnare.

Il rancore latente delle frustrazioni accumulate nella vita e mai superate spesso si abbatte sugli ignari scolari, indipendentemente dalla bravura di costoro.

A volte è sufficiente anche la sola superficialità con cui si tranciano giudizi che segnano per sempre la vita degli allievi con il marchio della disistima, difficile da togliere, come ogni tatuaggio esteriore.

A volte paradossalmente l’incontro con un cattivo docente alimenta forze che si credeva di non possedere. Più spesso però si contano i danni, che coinvolgono l’allievo e la famiglia e il gruppo sociale di riferimento.

E allora non si forma più la persona affidata, ma la dis-informa e talora la si distrugge, con danni notevolissimi, i cui effetti si faranno sentire anche da adulti.

Spiare il lavoro degli insegnanti con videocamere?

Anche questo aspetto sarebbe stato valutato non negativamente in tempi recenti.

Si avrebbe un’arma di intervento verso quei docenti che maltrattano fisicamente e psicologicamente i bambini.

Videocamere che sarebbe opportuno estendere anche nelle scuole superiori.

Certo, mancherebbe di fatto la libertà.

E ci ritroveremmo di fronte all’eterno problema se sia più importate “la libertà senza sicurezza o la sicurezza senza libertà”, su cui argomentava già lo storico latino Tacito sul finire del I sec. A.C. In attesa di sciogliere l’arcano, la presenza di videocamere potrebbe essere vista una scelta più di transizione che definitiva.

In attesa, cioè, di una maggiore estensione di quella cittadinanza consapevole che al momento le esperienze personali delle famiglie e i fatti di cronaca registrano come manchevole negli adulti e persino negli adulti che hanno la pretesa di educare.

Maria Teresa Perrino