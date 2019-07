Foggia Calcio: salgono a 11 gli indagati

Di:

(ANSA) – FOGGIA, 22 LUG – Ci sono altri due indagati nell’inchiesta della Procura e della Gdf sull’ex Foggia Calcio ipotizzando riciclaggio, reati tributari e false comunicazioni sociali. Ai 9 indagati, compresi i due fratelli ex patron Franco e Fedele Sannella e l’ex presidente Lucio Adolfo Fares, si aggiungono anche i fratelli Curci: Nicola e Massimo, l’ex vicepresidente. Per loro è un atto dovuto dopo le perquisizioni del 27 giugno, quando le Fiamme Gialle tornarono, per la terza volta in un anno e mezzo, negli uffici della società di calcio, e sequestrarono due pc a casa di Franco Sannella, dai quali si devono estrapolare i dati e per la Procura sono accertamenti non ripetibili, dei quali vanno avvisati gli indagati perché possano nominare un consulente.

I Curci sono accusati di violazioni tributarie. Massimo Curci venne arrestato nel dicembre 2017 per autoriciclaggio e il 16 luglio 2018 la Gdf gli trovò in una villa assicurazioni, contante, assegni e Rolex per 4 milioni.

Nel febbraio scorso venne condannato a sei anni. (ANSA).