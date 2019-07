Di:

Foggia. Giunta ancora in alto mare, per l’approdo serve intesa fra i partiti che, in un ennesimo vertice, si sono riuniti per un lungo incontro stamattina. Il problema principale negli accordi è che ognuno ha il “suo” nome da proporre. Inoltre, su 9 assessori, un numero che pare definitivo, in quota al sindaco Franco Landella ne è previsto uno. Andrà all’Udc, come chiede il partito? Per ora non si sa. Questo è uno degli ostacoli alla chiusura della squadra.

Ribadito il concetto che chi ottiene la presidenza del consiglio va in giunta con due assessori, e probabilmente se la aggiudicherà Forza Italia. Tre assessori alla Lega, e il resto distribuiti fra gli altri partiti.

Dati per sicuri nel prossimo esecutivo Landella-bis sono Anna Paola Giuliani per la civica ‘Destinazione Comune’ e Sergio Cangelli per ‘Foggia Vince’. Possibili i nomi di Antonio Bove, Claudio Amorese e Claudia Lioia, tutti ex assessori.

La riunione per decidere la giunta è stata aggiornata, a quando non si sa.

Intanto sono stati proclamati gli eletti. Nella maggioranza sono stati confermati tutti i nomi scrutinati dopo le elezioni, per il centrosinistra è Pasquale Dell’Aquila che siederà fra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale, nel Pd. Ed era questo l’unico nome incerto. Ratificati tutti gli altri consiglieri di minoranza fra civiche, Pd e M5s.

Paola Lucino

Foggia, 22 luglio 2019