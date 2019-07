Salviamo “La Rotonda”: via facebook lanciato un crowdfunding

Di:

San Giovanni Rotondo. Partirà a breve una raccolta fondi per l’acquisto di un deumidificatore specifico da collocare all’interno della Chiesa di San Giovanni Battista detta “la Rotonda”. Alla storia, al restauro di questa chiesa, agli esperti che ne hanno studiato le problematiche è dedicata una pagina facebook “Salviamo la Rotonda”.

Tra gli interventi più urgenti da subito, “un deumidificatore che avrà la funzione di assorbire l’umidità in eccesso che danneggia gli affreschi ancora presenti all’interno del monumento dei sangiovannesi”.

Simbolo e identità di San Giovanni Rotondo, dal suo battistero circolare prende, probabilmente, il nome la stessa San Giovanni “Rotondo”. Edificato tra il 5°-6° sec. d.C, è la la testimonianza più antica del cristianesimo sul territorio. Al di sotto è stata rinvenuta una vasca battesimale che è la terza in Puglia dopo Canosa e Lucera.

Della tematica si è occupato il programma “Obiettivo Gargano” condotto da Saverio Serlenga che ha intervistato lo storico e archeologo del territorio Matteo Fiorentino: “L’emergenza principale è l’umidità. Un primo lotto di restauri fu fatto dal Comune con comodato d’uso, che ha la manutenzione dell’immobile. Il finanziamento non era sufficiente, e ne eravamo consapevoli, ne abbiamo chiesto un altro in Regione ma non ci classificammo in modo tale da ottenerlo”.

Gli affreschi rappresentano il ciclo della passione di Cristo, i 4 evangelisti, figure di santi e della Madonna. Gli esperti intervenuti durante la trasmissione spiegano che “c’è un’ umidità di risalita fino a due metri che sta compromettendo gli affreschi. Servirebbe prima un de-umidificatore prima e poi un’ intercapedine e una grondaia per evitare che l’acqua piovana si infiltri, oggi il perimetro della chiesa e gli affreschi sono compromessi da acqua che proviene dall’alto e dal terreno”.