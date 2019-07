Le Mini Cooper invadono il Gargano

Di:

Foggia. Domenica 28 luglio le Mini Cooper tornano nel Gargano per la nuova edizione del “Gargano Mini Meet”, il raduno estivo che il Mersey Mini Club Italia organizza a Torre Mileto in collaborazione con Federclub Mini Italia (la federazione nazionale dei club ufficiali Mini) e MINI Italia.

Al raduno del Gargano – diventato ormai un appuntamento fisso per moltissimi appassionati di tutte le Mini dagli anni ‘60 ad oggi – partecipano, ogni anno, moltissime auto provenienti da ogni angolo del centro-sud Italia: dalla Capitanata e dal Gargano, ma anche da Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata nonché dal resto della Puglia.

Il Mersey MINI Club Italia, Club ufficiale di Puglia nord e Molise, è lieto di invitare tutti i possessori di Mini classiche e nuove che vorranno partecipare all’evento per una divertentissima giornata in riva al mare all’insegna della passione per il marchio anglo-tedesco, oggi di proprietà di BMW.

Dopo un’adunata iniziale e la mostra delle auto a Torre Mileto, il programma prevede per le Mini un breve giro panoramico che farà scoprire ai partecipanti la zona nord del Gargano (San Nicandro Garganico, Torre Mileto, Foce Varano…) seguendo percorsi fatti di salite, discese e curve che si “sposano” con il go-kart feeling tipico di tutte le Mini.

Al raduno è prevista la partecipazione di svariati modelli del marchio Mini, che si incontreranno per festeggiare il Sessantenario della piccola grande auto nata in Inghilterra nel 1959: dalle piccole e scattanti Mini Cooper Classic 1.3, alle moderne e velocissime Mini John Cooper WORKS: quest’ultimo, modello di punta del marchio MINI oggi con motore BMW Twinturbo 2.0 litri e 231 cv di potenza, presente al raduno in mostra per tutti gli appassionati, grazie al supporto di Mini Italia.

Tutti gli appassionati – e possessori – di Mini COOPER sono invitati a partecipare, unendosi al gruppo del Mersey Mini Club Italia, domenica 28 luglio a partire dalle ore 9:30.

Per maggiori informazioni sul raduno, è possibile consultare la pagina ufficiale del Club:

https://www.facebook.com/MerseyMINIClubItalia/

Comunicato Stampa

Packy Caruso, Mersey Mini Club Italia