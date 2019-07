Gigi Samele e l’Italia medaglia di bronzo nella sciabola a Budapest

Di:

Medaglia di bronzo per il quartetto azzurro composto dal foggiano Gigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè ed Aldo Montano ai campionati mondiali di scherma a Budapest. Nella finale per il terzo posto hanno battuto la Germania, reduce dal titolo europeo, con il punteggio di 45-38.

Dal sito della Federazione Scherma, le dichiarazioni a caldo degli azzurri: “Da qui a Tokyo c’è ancora un anno ma questo podio è importante in chiave di qualificazione olimpica. Abbiamo vinto il bronzo agli Europei, adesso quello ai Mondiali ed è l’ennesimo podio stagionale: insomma siamo in linea con i punteggi. La sconfitta in semifinale ci aveva lasciato un brutto sapore quindi contro la Germania siamo entrati determinati e ci siamo riusciti. E’ stato un match dominato anche se all’ultimo abbiamo un po’ sofferto. Questo mondiale ha un sapore diverso, era importante fare medaglie e speriamo bene per il futuro”.