I sindaci: “No a Pasquale Pazienza, al Parco un presidente garganico”

I sindaci del Gargano non hanno accolto di buon grado l’indicazione del ministro dell’Ambiente Sergio Costa sulla nuova presidenza del Parco del Gargano.

La notizia è riportata da Teleblu (rimbalzata su ‘Rete Gargano’) e riprende alcune dichiarazione del sindaco di S. Nicandro Garganico Costantino Ciavarella durante il dibattito alla ‘Festa Popolare’ in corso a S. Marco in Lamis.

Il ministro ha scelto Pasquale Pazienza, docente universitario ed ex assessore provinciale in una giunta di centrodestra. Il nome di Pazienza piace alla Lega che lo ha proposto, e al M5sche attraverso una nota congiunta a firma dei parlamentari pugliesi aveva plaudito alla nomina di Pazienza. Ma l’indicazione del ministro non piace ai sindaci del Promontorio che attraverso il presidente della Comunità del Parco, Rocco Di Brina, hanno chiesto e ottenuto un incontro con il presidente della Puglia, Michele Emiliano (oggi ore 12,30 a Foggia) per chiedere di non accettare la nomina ministeriale.

“Nulla contro il prof. Pazienza – dice Ciavarella- persona moderata e competente, ma il presidente del Parco deve essere un garganico, un uomo o una donna che conosce il territorio e che si deve rapportare con noi sindaci per affrontare le problematiche e per programmare il rilancio dell’area protetta”.