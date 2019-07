“Progetto Eni/Syndial”. Appello De Luca – Starace ad associazioni e cittadini

Di:

Il progetto Italia di Eni/Syndial che è stato presentato in questi giorni ha bisogno di essere discusso ed approfondito non solo con i portatori di interesse istituzionali ma anche con i cittadini e le associazioni che si occupano di salute ed ambiente. Per questo invitiamo i rappresentanti delle associazioni e i cittadini interessati ad incontrarsi nella nostra sede in Corso Roma 153, mercoledi 24 alle ore 19.30 per definire insieme le iniziative necessarie.

(A cura di Innocenza Starace e Alfredo Dew Luca, Manfredonia 22.07.2019)