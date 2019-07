Puglia: Prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato

Di:

Bari, 22 luglio 2019. Meteo Puglia: anticiclone sempre ben saldo sulle regioni meridionali rinnovando cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata tra Puglia, Basilicata e Molise. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi. Temperature stabili o in lieve rialzo con punte sino a 34/35°C sul Tavoliere di Foggia.

Martedì 23 Luglio Soleggiato e clima caldo ovunque ma ventilato

MARTEDI’: condizioni anticicloniche su tutte le aree di Puglia, Basilicata e Molise. Le nostre regioni di Sud-Est godono di una fase di stampo tipicamente estivo. Temperature senza particolari variazioni con caldo senza eccessi. Valori massimi fino a 34-35 gradi sulla Capitanata, valori inferiori altrove, specie lungo i litorali grazie ai venti più freschi di brezza. Correnti inizialmente deboli variabili ovunque con mari quasi calmi o poco mossi, ma con moto ondoso in aumento sull’Adriatico con venti in rinforzo dai quadranti settentrionali nel corso del pomeriggio.

Mercoledì 24 Luglio Stabilità e caldo senza eccessi

MERCOLEDI’: Nessuna novità nel contesto meteorologico di Puglia Basilicata e Molise con la persistenza dell’anticiclone nordafricano. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature in ulteriore aumento massime che raggiungeranno anche 34-35°, in particolare sul Tavoliere di Foggia e la collina materana, valori più bassi invece lungo le coste. Venti moderati settentrionali, mosso il Mare Adriatico, poco mosso lo Ionio.

FONTE 3BMETEO