Treni, traffico in tilt dal nord al sud. Ritardi fino a 180 minuti

Mattina di caos per chi viaggia in treno a causa di un incendio doloso scoppiato alle porte di Firenze: tre ore di ritardo, con l’Italia divisa in due, spezzata lungo le rotaie da fiamme che hanno messo in ginocchio per ore tutto il sistema ferroviario dal nord al sud. Impossibile raggiungere Firenze da Milano e da Napoli se non con almeno 180 minuti di ritardo. Dalle 8 i convogli sono ripartiti, si sta riprogrammando tutta la circolazione dei treni ad alta velocità e non, ma le ricadute sul traffico si sentiranno a lungo, anche perchè sono previste limitazioni e anche cancellazioni. Tra i viaggiatori sui convogli diretti a Milano e bloccati, anche decine di magistrati, colleghi che si erano messi in viaggio da tutt’Italia per salutare Francesco Saverio Borrelli alla camera ardente di questa mattina.

Fonte: Repubblica