Tutti in strada per la Festa di Sant’Anna con pettole e ciammaruchelle

Foggia. Le giostre, una delle attrazioni più gettonate della festa di Sant’Anna, la processione accompagnata dalla banda musicale, i fuochi, la pettolata, le “ciammaruchelle”. Quella del 26 luglio è una delle celebrazioni più folcloristiche della città, “più sentita- secondo gli abitati del quartiere- del 15 agosto”. Il clima è molto rionale, la partecipazione di tutta la città. Secondo la tradizione, chi abita a piano terra deve allestire tavolate con lumache, dette “ciammaruchelle” a metà fra dialetto ed italiano, in bianco o col sugo, e preparare le pizze fritte. Fino agli anni ‘50 si cucivano vestiti proprio per l’occasione, negli anni ’80 sono arrivate le giostre in un’atmosfera di brio e file per il biglietto che non si vedono nemmeno al Luna Park classico. La musica che sale da quel parco divertimenti si sente ad alcuni chilometri di distanza.

Il rito della cucina e i simboli

Resta delle antiche usanze il rito della cucina di cui si è perso il valore simbolico, anche legato- scrive Mangano sul sito “dell’orgoglio foggiano”- al labirinto di Arianna. Per la forma della lumaca che la processione disegna attraversando il borgo Croci, dato che questa era, ed in parte rimane, la solennità dei crocesi. Una lumaca simbolo “apotropaico”, di buona fortuna, o anche di buon auspicio per le partorienti e le madri che allattano.

“La tipicità della festa di S.Anna è legata agli aspetti culinari che si sono mantenuti quasi intatti col passare del tempo. Negli anni ‘50 ancora qualcuno ricorda come questa festa fosse occasione di divertimento attraverso il palo della cuccagna, il palio dei maccheroni e il gioco della ‘quattro soldi’, moneta da staccare con i denti sotto un paiolo annerito dal carbone. Se questi giochi popolari, antico retaggio di feste pre-cristiane, sono scomparsi per far posto alle giostre, ciò che è rimasto di questa festa è l’usanza di mangiare davanti casa, per strada, le ciammaruchelle, le pizze fritte e il melone rosso.

La strada assurge così a spazio di incontro, di comunione tra gli abitanti prima che con se stessi”. Nel 2010 la Pia Unione Sant’Anna ha celebrato i suoi 100 anni, dall’arrivo dei primi Frati cappuccini alla costruzione della Chiesa nel 1932 “perché meglio si provvedesse ai bisogni religiosi del popoloso quartiere”. La modernità ha introdotto spettacoli di cantanti di musica leggera invece del concerto bandistico sinfonico nel “paese in città”, come Mangano definisce borgo Croci o il quartiere Candelaro.

