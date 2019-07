“U timpe è fatte pe l’ammore”, videoclip Tarantula Garganica

“Il mio cuore non può capire nient’altro che l’amore. Lo prendo e lo divido in due parti: una la porto con me, l’altra la dono a te. Chi nasce nasce, chi muore muore… Il tempo è fatto solo per l’amore”. Questa è “U timpe è fatte pe l’ammore”, il primo singolo del nuovo album #Chinasceechimore dei Tarantula Garganica, il quinto della band garganica, in uscita il 14 luglio.

“Per le riprese del videoclip del primo singolo che anticiperà l’uscita del nuovo album, il quinto, abbiamo scelto l’idroscalo di San Nicola Imbuti di Cagnano Varano come location” – anticipa Peppe Totaro, leader dei Tarantula Garganica e responsabile di StudioUno. “Una location che credo riesca ad esprimere bene le contraddizioni del nostro tempo e del nostro territorio. Un (non) luogo quasi abbandonato ma dove la natura, rigogliosa, ricostruisce e restituisce bellezza” – aggiunge Totaro.

Dopo “Sope a na muntagne” (2004), “Quelle strette vie del Sud” (2005), “Chi non capisce l’amore abbastanza” (2006) e “Nda nu litte d’amore” (2012) il quinto album arriva anche dopo diverse tournèe internazionali che hanno portato il gruppo pugliese nelle principali capitali europee, da Parigi a Bruxelles, da Berlino a Londra passando per Cambridge, Barcellona e Vancuover.

“Chi nasce e chi more. U timpe è fatte pe l’ammore” è il titolo scelto per il quinto album in uscita venerdì 14 luglio.

L’album contiene 9 brani inediti ed è prodotto da StudioUno – agenzia che cura il management anche della Coquette Band, dei Cantori di Monte Sant’Angelo, di Budino & Zerodue – che insieme all’Associazione Museca promuove “Il Raduno dei Suonatori di Tarantella”, quest’anno giunto alla settima edizione e si terrà il 5 e il 6 agosto presso l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano.

Le riprese del videoclip sono state realizzate da Angelo Totaro.

I Tarantula Garganica sono: Peppe Totaro, Marta dell’Anno, Andrea Stuppiello, Luigi Guerra e Carmela Taronna.

IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Mky1qCl-AQ0