Ufficiali i 32 consiglieri eletti al Comune di Foggia, oggi la proclamazione

E’ arrivata la proclamazione degli eletti al consiglio comunale il 26 maggio scorso. I consiglieri hanno ricevuto anche la comunicazione dal Comune. Tutti confermati come nel primo scrutinio. Nel Pd l’incertezza riguardava il numero di voti di Pasquale Dell’Aquila e di Alfonso De Pellegrino, che si distanziavano per sole due preferenze. La commissione ha ufficializzato l’elezione di Pasquale Dell’Aquila.

Nel frattempo, è in corso un vertice della maggioranza per decidere la formazione della giunta a Palazzo di città

Di seguito i nomi ufficiali dei 32 consiglieri comunali eletti.

Forza Italia: Bruno Longo, Leonardo Iaccarrino, Dario Iacovangelo, Consalvo Di Pasqua, Pasquale Rignanese, Raffaele Di Mauro.

Lega: Massimiliano Di Fonso, Alfonso Fiore, Salvatore De Martino, Liliana Iadarola, Concetta Soragnese.

Fratelli d’Italia: Luigi Fusco, Erminia Roberto, Francesco D’Emilio.

Udc: Antonio Capotosto.

Destinazione Comune: Francesco Morese, Lucio Ventura, Anna Paola Giuliani.

Foggia Vince: Danilo Maffei, Paolo Citro.

Pd: Pippo Cavaliere, Lia Azzarone, Francesco De Vito, Pasquale Dell’Aquila.

Foggia civica: Rosario Cusmai.

Foggia Popolare: Sergio Clemente.

Senso Civico: Leonardo Di Gioia.

La città dei diritti: Giulio Scapato, Anna Rita Palmieri.

M5s: Giovanni Quarato, Giuseppe Fatigato, Michele Norillo.

Il primo consiglio comunale potrebbe essere convocato alla fine di luglio.