UniFg, inaugurate Community library e Sala Lettura

Foggia, 22 luglio 2019. Inaugurate questa mattina con l’Università di Foggia la Community library, Sala Lettura della Biblioteca di Comunità, e il polo del Dipartimento di Economia.

Si tratta, più precisamente, della sala lettura della biblioteca di area Economico-Giuridica (ubicata all’interno del Dipartimento di Giurisprudenza, in largo Papa Giovanni Paolo II a Foggia) e del polo dedicato all’On. Francesco Cafarelli (ex piscina via Alberto da Zara a Foggia, in dotazione al Dipartimento di Economia).

Presenti all’evento, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, insieme all’assessore all’industria turistica e cultuale Loredana Capone e all’assessore al bilancio e al patrimonio Raffaele Piemontese.

“Con queste due inaugurazioni, si apre una fase nuova per l’Università di Foggia” le parole di Maurizio Ricci, rettore dell’Università foggiana “una fase di consolidamento strutturale, grazie a cui l’Ateneo prende consapevolezza della propria forza, della propria espansione territoriale, estendendo su tutta la città le proprie potenzialità e i conseguenti benefici offerti a tutta la comunità”.

Di soddisfazione e di apprezzamento anche le parole di Michele Emiliano

“Foggia ha un intenso desiderio di emancipazione e di far vedere quello che vale – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia – Ha un’energia che quando si incanala in storie positive raggiunge risultati straordinari. L’università è una di queste storie positive”.

Quella di stamattina è la settima Biblioteca di Comunità che si inaugura e gode di un finanziamento di 1,61 milioni di euro, finanziamento erogato nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Puglia “Smart in Puglia Community Library” (progetto OASI).

Il Polo On. Francesco Cafarelli del Dipartimento di Economia / Intervento da 3,3 milioni di euro nasce invece dove prima c’era la cosiddetta piscina ex G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio, un’organizzazione giovanile fascista).

L’immobile in parola, secondo quanto emerge dalle relazioni presentate dagli ingegneri Gianfranco Molinario e Ciro Fiore dell’ufficio tecnico Unifg, fu costruito nell’anno 1937 su progetto dell’ing. Enrico d’Autilia dell’Ufficio Tecnico Comunale della Città di Foggia.

La “Casa del Balilla” (così viene indicata nei testi dell’epoca) viene realizzata sulla base di un progetto che prevedeva una dimensione ridotta ed un’architettura più essenziale rispetto a due proposte precedenti del 1932 e 1936.

Emerge il procedimento compositivo di Enrico D’Autilia che cerca di rievocare, anche se a scala ridotta, la chiarezza monumentale del linguaggio di Marcello Piacentini.

L’interno era stato utilizzato come piscina, palestra ed uffici prima del lungo abbandono che durava da oltre vent’anni.

Oggi lo stesso invaso ospita l’aula magna del Dipartimento di Economia grazie all’inserimento di una tribuna fissa, di un solaio metallico che divide lo spazio a tutt’altezza della palestra, inoltre il polo ospita 3 aule didattiche, uffici e altri spazi comuni.

Ecco che cos’è diventata l’ex piscina di via da Zara, che dal 22 luglio diventerà polo On. Francesco Cafarelli.

L’On. Francesco Cafarelli è stato Deputato nella IX, X e XI legislatura della Repubblica Italiana, nonchésegretario della Commissione parlamentare antimafia. Consigliere comunale di Foggia per oltre 20 anni, dal 1976 al 1982 ricoprì l’incarico di assessore al Bilancio, Patrimonio e Programmazione, e dal 1983 al 1985 quello di presidente Commissione urbanistica. Deputato dal 1983 al 1994, fu promotore e relatore delle Leggi grazie a cui sono stati istituiti a Bari la Facoltà di Architettura(oggi confluita nel Politecnico) e a Foggia i quattro corsi di laurea (come sede decentrata dell’Università di Bari, autonoma dal 5 agosto 1999).

Daniela Iannuzzi