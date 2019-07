A Zapponeta si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Sagra del Pesce

Di:

La Sagra del Pesce di Zapponeta è divenuta ormai un evento cult dell’estate pugliese: quest’anno siamo giunti, orgogliosamente, al traguardo della X edizione.

Ogni anno vede arrivare nella piccola cittadina posta ai piedi del Gargano migliaia di visitatori da tutta la regione.

Nella magica atmosfera di P.zza Aldo Moro, a due passi dal mare, ci saranno numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile degustare i prodotti del mare (la frittura di paranza ed i tipi di pasta al sapore del mare) uniti in mix di sapori con i famosi prodotti della terra zapponetana (patate, cipolle, pomodori, etc.).

Ad allietare la serata ci sarà la fantastica animazione dello staff di Hugo Monaco e, con canti e balli della tradizione garganica, assisteremo all’esibizione del gruppo folkloristico “La Pacchianella”

E poi, area cocktails, area bimbi, stands di birra artigianale, mercatini e tanto altro ancora.

Appuntamento da non mancare domenica 4 Agosto 2019, a partire dalle ore 20.00, a Zapponeta.

Garanzia Pro Loco Zapponeta.