“Coast to coast” Manfredonia – Barletta, condanne per 5 imputati a Foggia

Foggia – Manfredonia, 22 luglio 2020. Pene ricomprese tra i 22 anni e i 4 anni di reclusione all’esito della sentenza di I grado, presso il Tribunale di Foggia, relativa al procedimento penale di cui all’operazione “Coast to coast“, con la quale gli agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di Manfredonia avevano eseguito un’ordinanza di misura cautelare, lo scorso 1° febbraio 2017, nei confronti di 13 persone dimoranti tra i comuni di Manfredonia, Cerignola, Monte Sant’Angelo, San Severo e Barletta. Gli interessati alla citata ordinanza erano stati accusati tutti a vario titolo di “associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti“.

L’ESITO DEL RITO ORDINARIO A FOGGIA, INTERESSANTE 5 DEI 13 IMPUTATI. PER ALCUNE POSIZIONI RICONOSCIUTA L’ASSOCIAZIONE. Stamani, 22 luglio 2020, il Tribunale di Foggia ha condannato, con rito ordinario, 5 dei 13 imputati coinvolti nella suddetta operazione. Da atti, all’esito del primo grado, sono state stabilite le seguenti condanne nei confronti di:

Libero Frattaruolo, classe 1963, nato a Monte Sant’Angelo, (assistito dagli avv.ti De Perna e Donatacci): condannato a una pena finale di “anni ventidue di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia”;

Antonio Frattaruolo, classe 1960, nato a Monte Sant’Angelo (assistito dall’avvocato Salvatore Vescera del Foro di Foggia): condannato a una pena di “anni undici e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia”;

Severino Testa, classe 1960, nato a San Severo (assistito dall’avvocato Ettore Censano del Foro di Foggia) condannato a una pena finale di “anni 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali”;

Daniele De Cotiis, classe 1979, nato a San Severo (assistito dall’avvocato Mastrangelo): condannato a una pena finale di “anni 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali”;

Francesco Tantimonaco, classe 1975, nato a Manfredonia (assistito dall’avvocato Michele Guerra del Foro di Foggia): condannato a una pena finale di “anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali”.

La contestazione dell’associazione ha riguardato Libero Frattaruolo, Antonio Frattaruolo.

All’esito della sentenza di I grado, per i citati Libero Frattaruolo, Antonio Frattaruolo, Severino Testa, Francesco Tantimonaco, è stata l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici nonchè l’interdizione legale per la durata della pena; Daniele De Cotiis è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Per Libero Frattaruolo e Antonio Frattaruolo è stata stabilita la misura di sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata per la durata di anni 3 per ciascuno.

L’ESITO DELLA SENTENZA DEL 21 APRILE 2020 DELLA CORTE D’APPELLO DI BARI, IN RIFORMA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI DEL 23.04.2018. PER ALCUNE POSIZIONI NON RICONOSCIUTA L’ASSOCIAZIONE PER LO SPACCIO. Da evidenziare come, diversamente dal processo in primo grado con rito ordinario a Foggia (dove per alcuni imputati c’è stato il riconoscimento dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), lo scorso 21 aprile 2020, la Corte di Appello di Bari, seconda sezione penale, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari emessa in data 23 aprile 2018 ed appellata da 8 imputati (Gaetano De Vivo, Marco Ditoma, Giuseppe Grieco, Fabio Lame, Roland Lame, Giuseppe Leuci, Pasquale Maria, Matteo Potenza), ha così provveduto (come riportato da atti,ndr);

assoluzione per Gaetano De Vivo, classe 1973, nato a Manfredonia (difeso dall’Avvocato Enrico Rando Di Foggia – Avv. Esposto Gabriele), dalla imputazione di cui al capo F) (associazione,ndr) perchè il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena in ordine ai reati ulteriormente ascrittigli in anni cinque, mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 23.400,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza relativamente alle statuizioni a suo carico;

riduzione della pena inflitta a Marco Ditoma, classe 1989, nato a Padova (difeso dall’Avvocato Gerardo Matera); a quella concordata ex art.599 bis c.p.p. di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza relativamente alle statuizioni a suo carico;

conferma della sentenza relativamente alla posizione di Grieco Giuseppe, classe 1971 (difeso dall’avv. Domenico Di Giorgio), nato a Manfredonia, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali anticipate;

assoluzione per Fabio Lame, classe 1991, nato in Albania (difeso dall’Avvocato Giancarlo Chiariello – Avvocato Sfrecola Ruggiero), dall’imputazione ascrittagli perchè il fatto non sussiste, ordinandone la immediata rimessione in libertà se non detenuto o custodito per altra causa;

assoluzione per Roland Lame, classe 1969, nato in Albania (difeso dall’avvocati Papagno Claudio e Mascolo Luciano); dall’imputazione di cui al capo F) perchè il fatto non sussiste, con rideterminazione della in ordine al reato ulteriormente ascrittogli in anni tre, mesi dieci di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, revocando la sanzione accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena principale e sostituendo la durata perpetua dell’interdizione dai pubblici uffici con quella quinquennale;

rideterminazione della pena inflitta a Giuseppe Leuci, classe 1974, nato a Canosa di Puglia (difeso dall’Avv. Michelina Della Fortuna); in quella concordata ex art.599 bis c.p.p. di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed Euro 5.333,13 di multa, la cui esecuzione dichiara sospesa alle condizioni e termini di Legge;

assoluzione per Pasquale Maria, classe 1976, nato a Portici (Na) (difeso dall’Avvocato Squeo Costantino); dall’imputazione di cui al capo F) perchè il fatto non sussiste e ridetermina la pena in ordine ai reati ulteriormente ascrittigli in anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, revocando la sanzione accessoria dell’interdizione legate durante l’esecuzione della pena principale e sostituendo la durata perpetua dell’interdizione dai pubblici uffici con quella quinquennale.

confermata la sentenza relativamente alla posizione di Matteo Potenza, classe 1977, San Giovanni Rotondo (difeso dall’avv. Francesco Le Noci).

“Con la sentenza del 21 aprile 2020, la Corte di Appello di Bari, seconda sezione penale, ha confermato la sentenza impugnata relativamente all’ordine di confisca e distruzione di quarto in sequestro e, rilevato che Pasquale Maria ha sofferto custodia cautelare in misura pressochè corrispondente all’entità della pena cosi come rideterminata con la sentenza del 21 aprile, ha disposto la revoca nei confronti dello stesso della medesima custodia cautelare in atto, ordinandone la immediata rimessione in libertà se non detenuto o custodito per altra causa”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it