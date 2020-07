Comune Manfredonia, erogazione servizi a domanda individuale: integrazione

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI

DELLA GIUNTA N. 66 DEL 24/06/2020. “EROGAZIONE DEI SERVIZI A

DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020, APPROVAZIONE TARIFFE E

CONTRIBUZIONI” – INTEGRAZIONE.

Manfredonia, 23 luglio 2020. Con recente atto della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di integrare la deliberazione n. 66 del 24.06.2020, citando la deliberazione n.53 del 20/05/2020 ad oggetto: “servizio mensa a.s. 2020/2021 – rideterminazione tariffe a carico utenti”, che rimodula le fasce preesistenti ed introduce la tariffa inerente la 5^ fascia: ISEE da € 20.000,01 e utenti che non presentano certificazioni ISEE o non residenti > € 5,00 a pasto.

ATTO INTEGRALE > DELGC7515072020