Foggia, evasione: arrestato pregiudicato 65enne

Foggia, 20 Luglio 2020 Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza del reato di evasione un foggiano classe ’55.

In particolare il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, impegnato nel servizio di controllo del territorio, transitando in Via San Severo notava un uomo che veniva controllato dagli agenti. In questa circostanza, si aveva modo di riscontrare che il soggetto era sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Per questo motivo veniva dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida