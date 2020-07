Foggia. Smentita ATAF “Mancanza di risorse? E’ FALSO”

Foggia, 22 luglio 2020. “ATAF SpA dà atto dell’importante sforzo fatto dal Comune di Foggia per il riconoscimento di un diritto dell’azienda, in merito all’adeguamento inflattivo del contratto di servizio del TPL”: è così che si esprime il CdA ATAF in merito alla vicenda

Il chiarimento sulle risorse utili per l’adeguamento inflattivo dei contratti del Trasporto Pubblico Locale, previsto dalla legge 18/2002 della Regione Puglia,giunge nell’interesse della stessa azienda e della sua solidità, allontanando così le voci che da qualche tempo giravano in taluni ambienti e preoccupavano sindacati e lavoratori. Lo specifica lo stesso sindaco Franco Landella, con una nota in cui fa riferimento a un clima di tensioni e timori non basato assolutamente su elementi di comprovata fondatezzama su voci destabilizzanti e inutilmente allarmanti.

Il Comune di Foggia e ATAF invitano, quindi, a una rinnovata collaborazione e sinergia tutti gli attori in gioco e in particolare le sigle sindacali, anche e soprattutto in funzione di un periodo difficile come quello che si sta vivendo dal punto di vista economico, a causa dell’emergenza Covid.

