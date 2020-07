Graduatorie provinciali e d’istituto: domande dal 22 luglio al 6 agosto

Foggia, 22 luglio 2020. Il Ministero dell’Istruzione con il decreto dipartimentale 858/20 ha dato il via alla procedura per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze. Gli aspiranti potranno presentare domanda a partire dalle ore 15.00 di mercoledì 22 luglio 2020, fino alle ore 23.59 del 6 agosto.

Le istanze potranno essere presentate attraverso l’applicazione “Istanze online (POLIS)”. Sarà necessario possedere le credenziali SPID, o in alternativa, un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze online (POLIS)”.

Gli aspiranti potranno scegliere una provincia e 20 scuole della medesima provincia.

A questo link è possibile trovare requisiti e info sull’ordinanza che ne regolamenta il funzionamento.

(Fonte: FlCgil.it)