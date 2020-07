Premesso che: ai sensi dell’art. 143 e seguenti del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 l’iter amministrativo per lo scioglimento degli enti locali prevede il potere d’iniziativa in capo al prefetto che, informato dalla magistratura o dalle forze di polizia, del potenziale rischio di infiltrazioni mafiose in un ente locale, avvia la procedura di accesso agli atti; la commissione d’accesso di nomina prefettizia, al termine dei lavori, redige una relazione riservata diretta al prefetto che, a sua volta, invia un rapporto al Ministro dell’interno, affinché valuti l’opportunità di giungere ad uno scioglimento dell’ente disposto successivamente dal Presidente della Repubblica;

la relazione redatta dalla commissione di accesso è classificata come riservata ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124 del 2007 e sottratta all’accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 415 del 1994 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 4, ora comma 6, della legge n. 241 del 1990); ai sensi dell’art. 262 del codice penale, la conoscenza di notizie riservate è al più circoscritta all’ambito processuale e dunque ai fini della tutela giurisdizionale;

considerato che:

il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2019 e a seguito dell’istruttoria condotta dalla commissione per l’accesso presso il Comune di Manfredonia (Foggia), della relazione dal prefetto e della proposta del Ministro, ha affidato la gestione dell’ente ad una commissione straordinaria, dopo aver rilevato la presunta permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata; in data 8 luglio 2019 la commissione ha rassegnato la propria relazione riservata protocollata al n. 499/OPS (2);

prima ancora della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica citato, recante in allegato la proposta di scioglimento ministeriale e la relazione prefettizia, in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 266 del 13 novembre 2019), le testate giornalistiche locali avevano dettagliatamente diffuso i contenuti e i nomi dei soggetti coinvolti nelle vicende oggetto della relazione istruttoria della commissione di accesso, indicando il numero di pagine e i nominativi dei componenti dell’organo di indagine; ci si riferisce, tra i tanti, agli articoli delle testate giornalistiche locali (…) tutti gli articoli menzionati, pubblicati sul web in data 18 ottobre 2019, sono tuttora liberamente consultabili; la diffusione della relazione istruttoria alle varie testate giornalistiche on line e cartacee è stato oggetto di denuncia da parte del prefetto presso la Procura della Repubblica di Foggia; dalla diffusione dei contenuti della relazione è derivato un grave pregiudizio per la divulgazione di immagini fotografiche e dei dati personali degli amministratori locali, di funzionari del Comune di Manfredonia; di lavoratori impiegati nelle società partecipate; di lavoratori socialmente utili del Comune di Manfredonia e anche di semplici cittadini; la divulgazione dei contenuti della relazione istruttoria riservata comporta l’accertamento delle eventuali responsabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e quali iniziative di competenza intenda assumere; nello specifico, quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti menzionati nella relazione istruttoria della commissione di accesso, quale ad esempio la rimozione in tempi celeri dei contenuti della relazione medesima dal web; se intenda promuovere un’inchiesta amministrativa al fine di accertare le eventuali responsabilità“, conclude nella relazione il senatore Rampi.