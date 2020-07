La lista degli incerti, new entry e tormentati dalle scelte per le regionali 2020

Foggia, 22 luglio 2020. “Sono io il candidato”: segue indicazione della lista. Non è proprio questa la dichiarazione di chi conferma la scelta del partito per le regionali ma quasi. Fra chi ha snocciolato la squadra e chi segnala il suo nome per la Capitanata, ci sono gli incerti illustri, cioè quelli di cui si parla secondo indiscrezioni, senza certezze della collocazione per le prossime elezioni.

Uno di questi è l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, la cui scelta- forse nel centrodestra- è legata a decisioni collegiali, quella dal gruppo Altra Capitanata. Sospeso.

Michaela Di Donna torna in Fi o propende per un’altra lista del centrodestra? Difficilissimo rivelare il mistero.

Antonio Tutolo, ex sindaco di Lucera, avrebbe pensato di correre in Senso civico ma, a quanto pare, il gruppo ha già individuato i propri nomi. Più probabile una lista di Emiliano. Scelta complicata, scelta rimandata. Intanto è partita la corsa per la fascia tricolore alle comunali.

Anna Maria Fallucchi nella lista del presidente Fitto, ma voci che si rincorrono non escludono che possa approdare in Fdi. Ma il “forte” dei meloniani in Capitanata non aveva già chiuso? Ripensamenti…

Con Fitto anche Alberto Casoria, dai Monti Dauni, presidente uscente del Gal Meridaunia. Com’era la storia del pumo?… E il verde delle nostre montagne

In una civica di centrodestra possibile la candidatura di Marina Petroianni, ex Lega, consigliere comunale del Comune di Lucera. Nel manipolo di ex salviniani nel centrodestra, forse.

In Forza Italia si attendono conferme per la candidatura di Napoleone Cera mentre Di Gioia sarebbe già pronto alla sfida nel partito degli azzurri. Un nome non ancora evocato dalle cronache elettorali 2020 è quello di Francesco Russo, ex assessore al Comune di Foggia, che andrebbe a rappresentare in Fi il gruppo di ‘Noi riformatori’. E chi ci vuol mal, ne vedrà delle belle.

Mistero dei misteri è quello di Massimiliano Di Fonso: “Allora Massimo che fa, si candida?”. Gli amici rispondono: “Non lo sappiamo”. Ma alla fine ci sarà negli elenchi? “Sì, ha tanti voti, almeno 4mila in Capitanata”. Discorsi estivi, quando il candidato, come si dice se si riscontra che il suo nome gira, “cammina”, ma deve almeno essere sicuro di aver scelto un partito e di avere assicurato un posto nella grande marea di candidati.

A cura di Paola Lucino, Foggia 22 luglio 2020.