Manfredonia, in giornata atteso ritorno peschereccio fermato in acque croate

Manfredonia, 22 luglio 2020. Attesa per il ritorno in giornata del peschereccio del compartimento marittimo di Manfredonia, fermato lo scorso lunedì 22 luglio, “per aver sconfinato in acque croate”. Lo riporta Norbaonline.

sconfinamento accidentale di 5 o 6 minuti, dovuto al maestrale, niente di intenzionale. E peraltro di nessuna utilità". Così il proprietario del motopeschereccio 'Furore', a spiegare la dinamica che ha portato al sequestro del mezzo da parte delle autorità croate a circa 55 miglia da Vieste su Il Fatto Quotidiano.